Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
27 марта, 14:27

Туризм

Общественники призвали проверить цены на отдых в отелях Кубани

Фото: ТАСС/Кубань информ/Геннадий Дьячук

Правозащитный центр "Сорок Сороков" обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с просьбой проверить высокие цены на гостиничные услуги в Анапе. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на текст обращения.

Общественники ссылаются на признаки нарушения закона "О защите конкуренции".

По данным открытых источников и экспертных оценок, стоимость размещения в премиум-отелях на юге России за год выросла на 20–25%. В частности, на майские праздники цены в пятизвездочных гостиницах увеличились до 20%. В бюджетном сегменте речь идет о 10%, а в июле в трехзвездочных отелях ожидается дополнительный рост еще на 20%.

Авторы обращения отмечают, что доля российских курортов, включая Анапу, в общем объеме продаж организованных туров на летний сезон снизилась до 6–8%. Кроме того, общий объем продаж туров по России и ближнему зарубежью сократился на 15%. Ранние бронирования в Анапе выросли на 20,7%.

По мнению заявителей, рост цен на 20–25% при инфляции в 5,59% и противоречивой динамике спроса требует проверки на экономическую обоснованность. Отельеры могли установить тарифы без учета реальных рыночных факторов.

Ранее стало известно, что черноморские пляжи в районе Керченского пролива хотят открыть к 1 июня 2026 года. По словам вице-премьера Виталия Савельева, убрано более 90% мазута, а вода пригодна для использования.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин отмечал, что продажи туров в Анапу идут вдвое активнее, чем год назад. Он также добавил, что в прошлом году туристы добирались в Анапу в основном на личных автомобилях (80%) и поездах (20%). Дополнительной возможностью стал аэропорт Краснодара, возобновивший работу осенью 2025 года.

туризмрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика