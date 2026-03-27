27 марта, 15:02

Транспорт

В РФ перенесли сроки установки кнопки SOS в авто, ввозимые физлицами

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Введение обязательного оснащения ввозимых физическими лицами автомобилей кнопками SOS с подключением "ЭРА-ГЛОНАСС", запланированное на 1 апреля, переносится на более поздний срок. Об этом заявили в Минпромторге России, передает ТАСС.

В настоящее время проект постановления проходит процедуру межведомственного согласования, уточнили в министерстве.

Ранее компания "АвтоВАЗ" отозвала 14 024 автомобиля Lada Travel для установки блока управления системой вызова экстренных оперативных служб.

Также автоконцерн отозвал 8 912 машин Niva Legend для установки блоков управления системой "ЭРА-ГЛОНАСС" и надувных подушек безопасности. Отзыву подлежали авто, реализованные в период с 31 октября 2021 по 2 мая 2024 года.

Читайте также


транспортавто

Главное

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

