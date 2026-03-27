Фото: kremlin.ru

Прежняя администрация США и руководство ведущих стран Евросоюза (ЕС) виноваты в том, что российско-европейские отношения находятся в кризисе. Об этом заявил Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом.

"Это они поддержали госпереворот на Украине", – подчеркнул президент РФ.

По его словам, отношения между Россией и Европой испорчены не по вине Москвы, а отсылки к ситуации на Украине здесь не имеют достаточных оснований.

"Мы никогда не отказывались от развития этих отношений (со странами Европы. – Прим. ред.), от восстановления этих отношений", – заключил российский лидер.

По данным СМИ, в феврале глава евродипломатии Кая Каллас направила странам ЕС документ с перечнем требований к России по Украине. В нем содержались ранее озвученные требования, включая сокращение российской армии, вывод войск "из соседних стран", а также выплату репараций.

Кроме того, подчеркивалось, что без участия ЕС в переговорном процессе и учета его интересов урегулирование невозможно.

В Кремле, комментируя эту информацию, заявили, что полномочия Каллас нельзя назвать веком золотой дипломатии для континента Европы.

В свою очередь, глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников подчеркнул, что страны Евросоюза продолжают саботировать урегулирование конфликта на Украине и пытаются нанести стратегическое поражение России. По его словам, "брюссельская бюрократия" давно утратила связь с реальностью.