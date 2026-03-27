Аврора Киба показала фото с новым возлюбленным

Бывшая невеста певца Григория Лепса Аврора Киба опубликовала в соцсетях фотографию с новым возлюбленным – племянником азербайджанского лидера и долларовым миллионером Рустамом Гаджиевым. Об этом сообщает "Радио 1".

На фотографии видно, как девушка обнимает молодого человека. Публикацию Киба сопроводила эмодзи в виде сердечка.

На девушке была надета белая куртка. Образ был дополнен браслетом и сумкой Hermes. Ее молодой человек был в клетчатой рубашке и очках.

Слухи о романе Кибы и Гаджиева появились с конца зимы. По данным СМИ, 21 февраля, в последний день карнавала в Рио-де-Жанейро, пару заметили в компании друзей в элитной ложе Alma Rio. Они держались за руки, обнимались и наблюдали за шествием, а покинули мероприятие вместе уже под утро.

Из открытых источников следует, что Гаджиев является основателем первого в Азербайджане коллекторского агентства. Увлекается спорткарами, Lego и футболом: иногда летает в Манчестер на матчи любимой команды.

