26 января, 14:47

Шоу-бизнес
Аврора Киба заявила, что после расставания Лепс останется для нее близким человеком

"Никакой драмы": Аврора Киба объявила о расставании с Григорием Лепсом

Юная возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба рассказала о расставании с певцом в своих соцсетях. При этом ранее поклонники уже заподозрили разлад в паре из-за разговоров о переносе свадьбы. Подробности – в материале Москвы 24.

"Лживые домыслы"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/avrorakiba

25 января 19-летняя возлюбленная народного артиста РФ Григория Лепса Аврора Киба сообщила в своем телеграм-канале о расставании с певцом. Сам 63-летний исполнитель пока не прокомментировал разрыв.

Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара. Много всего доброго, теплого и хорошего было на нашем совместном пути. Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения. Никакой драмы. Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путем дальше.
Аврора Киба
экс-возлюбленная Григория Лепса

Поклонники артиста заподозрили неладное еще в конце 2025 года: в декабре Киба отметила в разговоре с журналистами, что "пока свадьба не планируется".

"Пока не ждите, пока не ждите… Знаете, как: не говорите гоп, пока не перепрыгнете", – уклончиво ответила Аврора на вопросы о бракосочетании.

Позже в интервью блогеру Мариам Тилляевой девушка озвучила версию, что торжество откладывается из-за денег и неуместности.

"Свадьба с тем количеством гостей, которое у нас, – это очень-очень дорого. Надо бы еще подкопить, потому в наши непростые времена гулять свадьбу на такое количество гостей – это не очень уважительно. Поэтому пока это событие откладывается, потому что у нас гостей под 700 человек. Не хотелось бы пренебрегать нашими культурными ценностями", – отметила Киба.

В декабре пара также появилась на презентации, организованной Тилляевой, где Лепс тоже высказался о причинах переноса бракосочетания. Певец уточнил, что "дело не в деньгах": он не может устроить шикарное торжество во время СВО по этическим соображениям. Исполнитель выразил намерение написать письмо на имя президента РФ с просьбой все же разрешить узаконить отношения и заявил, что пригласит Владимира Путина на свадьбу.

Разговорам о переносе бракосочетания предшествовал скандальный концерт певца во Владивостоке 19 октября. Некоторые зрители высказались в соцсетях, что артист якобы был нетрезв во время выступления и позволял себе материться со сцены. Через пару дней в аккаунте Лепса появилась информация об отмене и переносе сразу нескольких концертов. Причиной была названа "болезнь артиста", а вскоре СМИ сообщили, что после злополучного выступления во Владивостоке Григорий обратился в столичную Боткинскую больницу: журналисты написали о его "серьезном отравлении" и "тяжелом состоянии".

"Это вовсе не роман"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/avrorakiba

Впервые на публике Лепс и Киба появились в июне 2024-го на красной дорожке музыкальной премии. Позже СМИ сообщили, что Григорий сделал избраннице предложение и готов жениться.

Однако общественность с сомнением приняла новый роман в шоу-бизнесе: пользователей Сети смутила разница в возрасте возлюбленных – более чем 40 лет – и они заподозрили пару во взаимном пиаре, а Кибу и вовсе неоднократно обвиняли в корысти. Сторонники этой теории также были уверены, что доказательством неискренности отношений служит то, что Лепс давно дружит с родными Кибы, а значит, якобы могли иметь место договоренности.

В свою очередь, блогер и телеведущая Виктория Боня летом 2025 года в эфире одного из интернет-шоу также высказалась по поводу романа народного артиста РФ. Знаменитость сказала, что якобы у семьи Кибы есть серьезные финансовые проблемы, поэтому мать девушки решила "удачно выдать дочь замуж".

"Еще я слышала, что это вовсе не роман, а помощь в продвижении карьеры", – также отметила Вика.

Киба ответила Боне в личном блоге и нарвалась на судебный иск.

При этом нашлись и те, кто поддержал союз, отметив, что Лепс "расцвел рядом" с Авророй. Впоследствии некоторые скептики тоже сдались, увидев, как красиво певец ухаживает за избранницей: Киба часто публиковала в соцсетях огромные букеты цветов и роскошные подарки в виде дорогих украшений.

При этом сам Лепс не скрывал, что его дети не приняли их с Авророй союз: у певца четверо наследников от двух бывших жен.

