Григорий Лепс вышел на связь с подписчиками после новостей о госпитализации

Григорий Лепс был госпитализирован с тяжелым отравлением, но уже вышел на связь с поклонниками. Народный артист РФ сообщил, что не планирует отменять предстоящие концерты из-за проблем со здоровьем. Из-за чего певец оказался в больнице, расскажет Москва 24.

"Отравление серьезное"

25 октября СМИ сообщили, что певец Григорий Лепс был госпитализирован после скандального концерта во Владивостоке. Выступление, вызвавшее в Сети неоднозначную реакцию, состоялось еще 19-го числа. Телеграм-каналы опубликовали несколько видео, на которых певец пошатывался, пускался в рассуждения, поцеловал охранника в макушку, а также курил на сцене.

Некоторые зрители и пользователи Сети выразили мнение, что Лепс был нетрезв. Кто-то пожаловался на то, что певец позволял себе материться в микрофон (при возрастном цензе мероприятия 12+) и исполнил не все заявленные композиции.

"Мы пришли насладиться его голосом, любимыми песнями, а получили неподобающее поведение", "Мне одной показалось странным его поведение? И первая часть концерта – это непопадание в ноту и музыку", – писали зрители в соцсетях.

По данным СМИ, некоторые присутствующие в зале решили не дожидаться окончания концерта и покинули выступление артиста.

Правда, были и те, кто оказался вполне доволен. Многих не смутила обсценная лексика – комментаторы отметили, что "знали, на чей концерт шли".

"32 песни спел, 3 часа концерт шел, сколько вам еще надо было?", "Исполнил часть песен" – вранье. Никто столько песен не поет, сколько он вчера спел", "Я не считаю это чем-то негативным, так как для артиста такая манера поведения обыденная, на многих концертах он себя так ведет", "Хорошо, что не подрался ни с кем… Но концерт мне понравился", – отметили в Сети другие посетители.

Однако глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в беседе с порталом "Страсти" призвал внести народного артиста в "стоп-лист", а за мат со сцены – привлечь к административной ответственности и оштрафовать.

"Он уже не понимает, где он находится, что он делает, потерял свою хватку. Такое ощущение, что он постоянно в состоянии аффекта. <...> Он даже не понимает, что перед ним находятся живые люди, которые заплатили деньги за его концерт", – заявил Бородин.

По поводу спорного выступления артиста высказался и продюсер Павел Рудченко. В разговоре с порталом он отметил, что немногие музыканты могут похвастаться такой любовью зрителей, поэтому очередной "пьяный" концерт не нанесет никакого вреда репутации Лепса и не отразится на его карьере.





Павел Рудченко продюсер Действительно, Лепс регулярно попадает в нетрезвые истории, это уже не новость. Я считаю, что главный регулятор – сами зрители, которые голосуют рублем. К Григорию есть интерес, его творчество любят, он является кумиром поколений, поэтому ему многое прощается. Его боготворят. Лепс показывает не только творческую жизнь, но и личную с определенными слабостями.

Рудченко отметил, что подобные скандалы от Лепса "отлетают, как шелуха".

Через пару дней после концерта, 21 октября, в соцсетях артиста была размещена информация об отмене выступления в Ижевске, которое было запланировано на 22-е число, а также переносе мероприятий в Кирове и Перми на другие даты – по причине "болезни артиста".

Позже СМИ стало известно, что после поездки во Владивосток исполнитель хита "Рюмка водки на столе" почувствовал себя плохо и обратился в столичную Боткинскую больницу.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на источник в окружении певца сообщал, что "отравление серьезное, состояние тяжелое, ближайший концерт в Казани тоже может сорваться".

Однако 26-го числа в официальном аккаунте певца появилось сообщение о том, что запланированные выступления в Казани и Самаре состоятся 28 и 30 октября соответственно.

"До встречи", – написал артист.

"Приболел"

Фото: телеграм-канал Mash

Григорий Лепс не первый раз попадает в скандал. В апреле прошлого года в Сети распространилось видео, на котором артист прямо на концерте выбил из рук фанатки телефон. Инцидент произошел во время выступления в Костроме. Зрительница якобы слишком близко поднесла устройство к ноге музыканта и производила видеосъемку. Это не понравилось певцу, и Лепс попросил поклонницу соблюдать расстояние в 20 сантиметров. По словам очевидцев, девушка проигнорировала просьбу, тогда исполнитель выбил из ее рук телефон. С гаджетом якобы все в порядке, а фанатка не высказывала претензий к кумиру.

В декабре 2022 года во время выступления в Санкт-Петербурге Григорий бросил микрофон на сцену и удалился. Поклонники активно обсуждали инцидент в соцсетях и выдвигали версии случившегося. Комментаторы предположили, что причиной такого поведения мог стать нервный срыв, болезнь артиста или же злоупотребление алкоголем.

"Непростой вчера был концерт. Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел... Но вы были невероятны! Спасибо огромное всем и каждому за такой безумно теплый прием, за поддержку, за то, что весь зал пел в унисон... Это невероятно дорого и действительно ценно", – написал вскоре после случившегося Лепс в своем телеграм-канале.

При этом в ночь после концерта артист угодил в новый скандал в одном из баров Санкт-Петербурга. В Сеть попали кадры, на которых была запечатлена драка Лепса с посетителем. По данным СМИ, в результате потасовки пострадавший получил ушибы и перелом носа. По его версии, конфликт начал Лепс, однако очевидцы озвучивали противоположную версию: якобы мужчина был пьян и назойлив, просил сфотографироваться, а затем начал нецензурно выражаться в адрес исполнителя.

В итоге на артиста было заведено уголовное дело, однако Лепс возместил жителю Петербурга материальный и моральный ущерб, а также принес извинения. В ответ пострадавший отозвал иск.