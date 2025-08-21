Пять знаменитостей, чьи выступления обернулись скандалом

Певца Олега Майами возмутили требования зрительниц во время концерта в Москве: девушки попросили артиста снять с себя майку прямо на сцене. В итоге исполнитель пригрозил фанаткам запретом на вход на следующие его выступления. В какие скандалы попадали другие звезды российского шоу-бизнеса из-за своего поведения на сцене, читайте в материале Москвы 24.

Олег Майами

Олег Майами (настоящее имя – Олег Кривиков) устроил перепалку со зрителями во время концерта в Москве. На кадрах, завирусившихся 21 августа, видно, что исполнителю не понравилось, как фанатки попросили его оголиться практически сразу после начала шоу. Майами попросил воздержаться от таких просьб: по его словам, он и так демонстрирует торс на каждом концерте.





Олег Майями певец За фразу "сними майку" я буду запоминать, и в следующий раз вас не пустят сюда. Ты поняла? Я сейчас не шучу.

В начале августа Майами попал в еще один скандал на фестивале в Абрау-Дюрсо. По данным СМИ, певец раскритиковал тех, кто не подпевает ему, после чего нагрубил человеку, сделавшему ему замечание. Позже Олег разместил видео с извинениями в соцсетях, а также пояснил, что разозлился на нетрезвого мужчину, который якобы мешал другим посетителям.

Глюкоза

Бесплатный концерт Глюкозы (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова) ко Дню металлурга в Красноярске в июле 2024 года тоже обернулся большим скандалом. Организаторы даже грозились подать в суд на певицу, сообщали СМИ.

По словам зрителей, она вела себя непристойно, ругалась матом и не попадала в ноты. Некоторые покинули мероприятие, не дождавшись его завершения. При этом часть публики заявила, что Глюкоза была пьяна. Некоторые зрители прямо у сцены попросили певицу больше не приезжать в Красноярск, на что она лишь улыбнулась.

Позже Глюкоза объяснила свое поведение приемом снотворного и антидепрессантов, добавив, что на нее сильно повлияли смерть бабушки и конфликт с бывшим продюсером Максимом Фадеевым.

Mia Boyka

Певица Mia Boyka (настоящее имя – Мария Бойко) попала в громкий скандал из-за своего высказывания в адрес восьмилетней девочки на концерте в Надыме в конце августа 2024 года. Во время выступления на сцену вывели потерявшуюся Марьяну, одетую в маску кошки, а на поясе у нее был прикреплен хвост.

"Ты у нас котенок или ты квадробер, не дай бог?" – уточнила певица.

Девочка подтвердила, что она квадробер – так называют тех, кто имитирует поведение животных. В ответ зал освистал девочку, а инцидент запечатлели на видео, которое быстро стало вирусным.

В защиту Марьяны тогда высказалась даже глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, а мама девочки рассказывала, что после случившегося ребенку была необходима помощь психолога. Позже Mia Boyka публично помирилась с семьей школьницы в эфире одной из телепрограмм.

Ольга Бузова

Во время одного из концертов Ольги Бузовой летом 2024 года звукорежиссеры забыли включить фонограмму, из-за чего зрители смогли услышать ее живое исполнение. По словам публики, голос Бузовой дрожал, плюс она не попадала в ноты. Через несколько секунд певица остановила номер, спросив, в чем дело.

"Фанеру не включили!" – ответили из зала.

Однако большинство присутствовавших поддержали певицу, начали аплодировать и скандировать ее имя. Позже появилось множество мемных картинок с концерта и разными подписями: например, "живой звук – увидели своими глазами!" или "включите фонограмму".

Дима Билан

В ноябре 2021 года видео с выступления Димы Билана на свадьбе в Казахстане стало вирусным. По словам зрителей, певец вел себя странно: шатался и не попадал в ноты. Позже музыкант откровенно признался в соцсетях, что был в нетрезвом состоянии, объяснив это усталостью от постоянной работы.





Дима Билан певец Вы знаете, так бывает: иногда человек напивается. Неужели с вами такого не было? Я не поверю никогда, если вы скажете, что нет. Я не спал трое суток, потому что у меня съемки, съемки, съемки, песни, музыка. Я постоянно в состоянии высечения искр. Очень устал, у меня 40 лет на носу. Меня вообще колбасит сильно, я не знаю, как это объяснить.

В сентябре 2019 года странное поведение певца заметили и во время выступления на Дне города в Самаре. По словам очевидцев, голос певца срывался, плюс Билана обвинили в том, что он демонстрировал неприличные жесты. Впоследствии он признался, что пил коньяк перед концертом, и принес извинения. Также музыкант повторил свое выступление перед горожанами и подарил Самаре детскую площадку за несколько миллионов рублей.

