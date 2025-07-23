Пользователи Сети посвятили игру и десятки мемов скандалу с изменой на концерте Coldplay

Уже несколько дней в Сети обсуждают измену экс-главы американской IT-компании Энди Байрона, которая попала на "камеру поцелуев" на концерте группы Coldplay. По мотивам истории появились не только многочисленные мемы, но и видеоигра. Подробнее об инциденте и его влиянии на сетевую культуру расскажет Москва 24.

"Просто очень застенчивы"

16 июля на концерте британской группы Coldplay в Бостоне "камера поцелуев" запечатлела момент, когда женатый руководитель американской IT-компании Astronomer Энди Байрон обнимал свою спутницу, которой оказалась замужняя глава HR-отдела этой же компании Кристин Кэбот.

Когда Байрон увидел себя на большом экране, он пригнулся, а Кристин закрыла лицо руками и отвернулась. Именно попытка спрятаться и привлекла к паре еще больше внимания. Фронтмен группы Крис Мартин заметил их смущение и подлил масла в огонь, добавив, что "либо у них тайный роман, либо они просто очень застенчивы".

Запись с Байроном и Кэбот быстро стала вирусной, благодаря чему миллионы людей узнали о конфузе и опознали героев кадра. За несколько дней тема стала такой же популярной в Сети, как громкие новости о суде над рэпером P.Diddy (настоящее имя – Шон Комбс) и конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском, согласно данным мониторинговой платформы Memo.

После скандала жена Байрона, блогер Меган Керриган Байрон, сразу же убрала его фамилию из своего профиля в соцсетях, а затем и вовсе удалила аккаунт.

Что известно о любовниках

По данным СМИ, в 2019 году Байрон занял пост президента Lacework – компания поставляет услуги безопасности для облачных сред. А в 2023-м Эндрю стал гендиректором Astronomer, которая занимается разработкой аналитических решений и внедрением искусственного интеллекта в бизнес-процессы.

Также журналисты выяснили, что супруга Энди Меган занимает пост директора Bancroft School. У пары двое сыновей.

Попавшая в объектив любовница Байрона, Кристин Кэбот, по данным СМИ, пришла в Astronomer в ноябре 2024 года. По информации прессы, Байрон отметил ее исключительные лидерские качества и глубокие познания в области управления талантами, когда сообщал о назначении в LinkedIn.

Журналисты New York Post выяснили, что Кэбот состоит в браке с миллиардером, гендиректором завода по производству алкоголя и потомком старинного английского рода Эндрю Кэботом. Кроме того, по данным издания, около полугода назад пара купила дом на побережье Атлантического океана в Нью-Гэмпшире за 2,2 миллиона долларов. У супругов двое детей.

Спустя почти сутки после инцидента Astronomer объявила о начале служебного расследования, а Кэбот была отстранена от работы. Позже стало известно, что Байрон подал в отставку. Должность гендиректора Astronomer временно занял сооснователь и директор по программным продуктам Пит Деджой, сообщил телеканал CNN.

Байрон и Кэбот инцидент до сих пор не прокомментировали.

Влияние скандала на интернет-культуру

Фото: x.com/Garbage Human

Вскоре после публикации видео с Кэбот и Байроном интернет-пользователи начали создавать мемы, пародируя их реакцию на "камеру поцелуев". В Сети появились арты с парой в разных стилях, пользователи начали сравнивать гендиректора и его подругу с героями ток-шоу, показывая их как будущих участников бракоразводного процесса и ищущих новую работу. Также люди обратили внимание на позу пары, отметив сходство с Джеком и Роуз из фильма "Титаник".

На многих последующих мероприятиях в США, где работала "камера поцелуев", находилась хотя бы одна парочка, которая косплеила экс-главу Astronomer и его подругу. Русскоязычные пользователи шутят над появлением нового глагола в английском языке – "be Coldplayed" – быть в неподходящем месте с неподходящим человеком.

Популярным стал также мем с кадром из советского фильма "Бриллиантовая рука", на котором героиня Нонны Мордюковой обсуждает вероятность появления Горбункова на концерте Coldplay.

Помимо забавных картинок, в Сети создали видеоигру под названием Coldplay Canoodlers, или The Cheating Game. Саундтреком стала 16-битная версия песни Coldplay "Viva La Vida". Создатель новинки Джонатан Манн рассказал, что пользователю предстоит взять на себя роль оператора "камеры поцелуев", который сканирует толпу в поисках пар.

"Вы оператор, и вам нужно найти генерального директора и HR-специалиста, которые ласкаются. 10 очков за каждое их нахождение", – рассказал Манн в своих соцсетях.

На следующем после скандала концерте солист Coldplay Крис Мартин предупредил зрителей, что они могут попасть на большой экран, и посоветовал тем, кто еще "не накрасился", сделать это заранее.