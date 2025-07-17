Солист Coldplay Крис Мартин случайно раскрыл измену главы ИТ-компании во время концерта

Фото: legion-media.com/Mairo Cinquetti

Фронтмен британской рок-группы Coldplay Крис Мартин во время концерта случайно раскрыл измену гендиректора миллиардной компании Astronomer Энди Байрона. Об этом сообщает газета The Sun.

Во время концерта на большом экране "камеры поцелуев" Байрон появился в объятиях руководителя HR-отдела Astronomer Кристин Кабот. После того, как Мартин обратил внимание на пару, Байрон попытался скрыться за стойкой, Кабот же прикрывала лицо руками.

"Либо у них роман, либо они очень стеснительные", – отметил певец.

Ролик быстро распространился в социальных сетях. Выяснилось, что у Байрона действительно есть жена и двое детей.

Ранее стало известно, что Мартин спустя 8 лет отношений расстался с актрисой Дакотой Джонсон. Пара начала встречаться еще в 2017 году. В 2020-м появилась информация о помолвке пары, но свадьба так и не состоялась. После этого стали распространяться слухи о расставании актрисы и певца.