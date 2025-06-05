People: актриса Дакота Джонсон рассталась с певцом Крисом Мартином

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Актриса Дакота Джонсон рассталась с солистом британской рок-группы Coldplay Крисом Мартином спустя 8 лет отношений. Об этом сообщает People.

При этом представители актрисы и певца пока не комментируют эту информацию. Издание уточняет, что еще 16 мая пара была замечена вместе в Малибу.

Джонсон и Мартин начали встречаться еще в 2017 году. В 2020-м появилась информация о помолвке пары, но свадьба так и не состоялась. После этого стали распространяться слухи о расставании актрисы и певца.

В 2024 году одно из изданий со ссылкой на источник сообщило, что пара решила "двигаться дальше". Тогда СМИ указали на то, что актриса не носила обручальное кольцо и не присутствовала на европейской части тура Coldplay.

Однако спустя время Джонсон продемонстрировала кольцо. Журналисты отметили, что актриса выглядела раздражительной и пристально смотрела на фотографов, чтобы убедиться, что те сделали снимок.

В январе 2025 года Мартин вышел на публику с Джонсон, также опровергнув слухи об их разрыве. Фанаты заметили певца в Мумбаи в преддверии индийского турне в сопровождении актрисы.

