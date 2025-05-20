Бабкина опровергла слухи о расставании с молодым певцом Гором

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Народная артистка России Надежда Бабкина заявила, что не рассталась с молодым певцом Евгением Гором. Об этом сообщает aif.ru.

Певица обратила внимание, что в СМИ часто появляется информация о расставании пары, а также сообщения о том, что они делят некое имущество. Однако, уточнила она, Гор "никуда не девался". Он управляет собственным бизнесом, подчеркнула Бабкина и добавила, что ее партнер также занимается пением. Кроме того, народная артистка назвала молодого человека "содержательным парнишкой".

"Вот с ним мне интереснее. Он всегда надо мной хохочет, если я беру телефон и не на ту кнопку нажимаю", – рассказала певица.

Бабкина также поделилась, что сейчас у нее слишком много дел, требующих внимания. Среди них, в частности, хронический недосып.

"Поэтому голову класть на плечо, стирать белье и готовить еду я не намерена. Пущай сами. И меня приглашают куда-то", – добавила она.

Однако ее единственная слабость, отметила артистка, – это иногда позволить себе не выходить из дома в течение трех дней и просто отдыхать.

Ранее Бабкина рассказала, как закупается на рынке. По словам певицы, продавцы часто предлагают ей фрукты и овощи бесплатно. Однако артистка все равно оплачивает часть продуктов, а потом везет их в театр.