СМИ: супруга главы IT-компании, уличенного в измене на концерте Coldplay, сменила фамилию

В Сети завирусилось видео с концерта группы Coldplay, на котором женатый глава крупной IT-компании обнимает свою сотрудницу. Теперь весь интернет обсуждает супружескую измену, а жена неверного, по данным СМИ, сменила фамилию на своей странице в соцсетях. Какие еще конфузы случались с участием фанатов на концертах знаменитостей, расскажет Москва 24.

Coldplay

Во время выступления британской группы Coldplay в Бостоне зрителей развлекали популярной на массовых мероприятиях забавой "Камера поцелуев", когда оператор случайным образом выбирает из толпы пару, выводит ее на большой экран, и участникам кадра по умолчанию предлагается поцеловаться. Однако на этот раз игра пошла не по плану.

На экране появилась пара, которая обнималась в ВИП-ложе. Когда мужчина и женщина поняли, что стали героями "Камеры поцелуев", дама резко освободилась из объятий, закрыла лицо руками и отвернулась, а мужчина и вовсе присел вниз, пытаясь спрятаться за ограждением.

"О, посмотрите на этих ребят. Либо они кому-то изменяют, либо они очень стеснительные", – прокомментировал казус вокалист Coldplay Крис Мартин.

Видео, снятое кем-то из 66 тысяч зрителей, присутствовавших на концерте, быстро распространилось в интернете, набрав 15 миллионов просмотров, и даже попало в западные таблоиды. В мужчине из ролика "опознали" гендиректора миллиардной компании Astronomer Энди Байрона, у которого есть законная супруга и двое детей. Однако в его объятиях на концерте оказалась отнюдь не жена, а руководитель HR-отдела этой же организации Кристин Кабот.

"Шутка в том, что если бы они просто стояли на месте и улыбались, это видео никогда бы не попало в TikTok"; "стоимость концерта: отель – 200 долларов, билеты – 600 долларов, закуски – 150 долларов, адвокат по бракоразводным процессам – 50 тысяч долларов…"; "мне так жаль тех, кому они изменили"; "отделу кадров завтра будет не до шуток"; "какой отстойный способ узнать об измене", – обсудили неловкий момент интернет-пользователи.

Уличенные в романе пока никак не комментировали произошедшее, а вот супруга Байрона, Меган Керриган, по данным СМИ, сменила фамилию в соцсетях на девичью.

Джастин Тимберлейк

Фото: Москва 24

В прошлом году фанатка певца Джастина Тимберлейка попала в неловкую ситуацию на его концерте в канадском городе Монреаль. Девушка стояла у сцены в первом ряду, но была слишком занята перепиской в телефоне, что не заметила, как артист подошел прямо к ней, наклонился и пел буквально для нее. Только когда зрительницу толкнула другая поклонница, та поняла, какой момент упустила. Девушка попыталась схватить певца за ногу, но Джастин спешно отошел, а она расстроенно опустила голову на сцену.

В Сети мнения разделились: одни осудили фанатку за то, что пользовалась телефоном во время выступления кумира. Другие предположили, что она могла быть молодой мамой и попросту проверять, как ее ребенок.

Егор Крид

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Егор Крид

В апреле этого года Егор Крид (настоящее имя – Егор Булаткин) попал в неприятную ситуацию на концерте в Астрахани. Во время выступления певец заметил, что девушке в зале стало плохо, и приостановил концерт, чтобы оказать ей помощь. СМИ сообщили, что на самом деле фанатка прибегла к такой хитрости для привлечения внимания. Однако, поняв, что шалость удалась, другие поклонники последовали примеру находчивой девушки.

Вскоре исполнитель осознал, что зрители его разыгрывают, и вновь остановил концерт. Крид отвернулся от толпы и просто стоял на сцене спиной к зрителям, пока те не начали хором извиняться. После выступления в соцсетях видео вызвало бурное обсуждение. Многим не понравилось то, что Егор "обиделся".

"Мои 8 тысяч просто встали и стоят на сцене", – негодовали поклонники.

К слову, поведение музыканта осудили и некоторые коллеги, например, Mia Boyka (настоящее имя – Мария Бойко). Певица записала видео в соцсетях, в котором заявила, что обижаться на свою аудиторию непрофессионально. Кроме того, артист должен продолжать выступление в любом случае, даже когда в него из зала летят бутылки, отметила она.

Ирина Дубцова

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Irina Dubtsova

Недопонимание со зрителями на концерте певицы в белорусском Гомеле в 2016 году привело к срыву выступления. По данным СМИ, поклонники стали массово покидать зал якобы из-за того, что Ирина в основном демонстрировала не свои вокальные способности, а упражнялась в разговорном жанре. Позже в соцсетях зрители оставили множество комментариев с предположениями о том, что Дубцова была нетрезвой.

По словам очевидцев, певица спросила у одного из посетителей, почему он уходит, а тот сказал ей: "Дрянь!" Вероятно, знаменитость была оскорблена ответом, поэтому решила сама уйти с собственного концерта.

Затем в официальном аккаунте Дубцовой в соцсетях появилось сообщение, что концерт не удался из-за "раннего цветения природы" и обострившейся у Ирины сезонной аллергии.

Елена Ваенга

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ElenaVaenga

В 2016 году на концерте в Юрмале в певицу из зала прилетела колбаса.

"Вы лох и мазила. Вряд ли это сделала женщина, это 100% сделал мужчина", – уверенно заявила исполнительница со сцены, добавив, что все равно осталась в выигрыше, ведь у нее теперь есть колбаса, а у метателя – нет.

Позже Ваенга написала в своих соцсетях об инциденте, что выходка зрителя не повлияет на ее теплые чувства к латышам. Также Елена добавила, что законы кармы никто не отменял и любитель колбасных изделий может получить по жизни то, что кинул в нее.