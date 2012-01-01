У Кейт Хадсон дважды расстегнулось платье на презентации сериала

В Сети распространились кадры с презентации нового сериала "Самый ценный игрок", на которой все внимание было приковано к Кейт Хадсон. Во время мероприятия платье с большими вырезами дважды расстегнулось, рискуя обнажить грудь актрисы. Кто еще из знаменитостей невольно оголялся на публике, расскажет Москва 24.

Кейт Хадсон

Фото: AP Photo/ Evan Agostini/Invision/AP

13 марта актриса появилась на премьерном показе комедийного спортивного сериала "Самый ценный игрок", в котором исполнила главную роль. 45-летняя Кейт известна своей любовью к провокационным декольте, и свежий выход звезды не стал исключением. Для мероприятия Хадсон выбрала весьма откровенное черное платье с экстремальными вырезами по бокам, в области груди и с обнаженной спиной.

Когда актерский состав сериала отвечал на вопросы журналистов, у Кейт внезапно расстегнулся наряд. Лишь благодаря ее реакции – актриса вовремя придержала вырез руками – и помощи коллег присутствующие не увидели грудь Хадсон.

Коллега Кейт по фильму Бренда Сонг тут же встала с места и буквально закрыла ее собой от зрителей, пока сидящий рядом Джастин Теру застегивал платье. Однако вскоре наряд вновь разошелся, не выдержав активных аплодисментов Хадсон. И снова Джастин пришел на помощь актрисе, пошутив, что "это уже становится скучным".

Кайли Дженнер

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/dima.vorobyov

В январе 2025 года похожий конфуз случился и с 27-летней бизнесвумен. Кайли посетила премию "Золотой глобус" вместе с возлюбленным, актером Тимоти Шаламе. Глубокий вырез серебристого винтажного платья люксового бренда эффектно оголял спину телезвезды. Однако шов наряда на бедре разошелся совсем не по плану.

Кадры с казусом разлетелись по Сети. Интернет-пользователи не прошли мимо неловкой для Дженнер ситуации.

"Платье не знало, как выдержать всего этого", – пошутил один из юзеров.

Ани Лорак

Фото: Агентство "Москва"

Исполнительница давно считается поклонницей откровенных нарядов. В одном из таких певица вышла на сцену в декабре 2021 года во время "Главного новогоднего концерта". На Ани Лорак было черное мини-платье с глубоким декольте, объемными рукавами и внушительным разрезом на бедре, который доходил вплоть до талии. Поклонники звезды тогда отметили, что на певице нет белья.

Но в августе 2024 года на фестивале "Новая волна" Лорак попала в по-настоящему неловкую ситуацию. Для выхода на сцену она выбрала оранжевое платье с неизменно глубоким декольте и высоким вырезом на подоле. Во время выступления наряд задрался настолько сильно, что зрители еще раз убедились: Ани снова без белья.

Самообладанию Лорак можно позавидовать: она продолжила выступление как ни в чем не бывало. Позже знаменитость признавалась журналистам, что раскрепостилась благодаря возлюбленному – тренеру по йоге, испанцу Исааку Виджраку. Недавно пара устроила свадебную церемонию на Мальдивах и рассекретила то, что официально зарегистрировала брак еще в сентябре прошлого года.

Слава

СМИ не раз называли 44-летнюю певицу "женщиной без комплексов". Она часто попадала в неловкие ситуации, но всегда выходила из них с юмором и без тени смущения.

В 2016 году Слава (настоящее имя – Анастасия Сланевская) появилась в элегантном желтом платье с глубоким декольте на красной дорожке Московского кинофестиваля. Внезапно правая лямка наряда слетела, оголив грудь исполнительницы. Вокалистка быстро поправила платье, однако фотографы успели запечатлеть неловкий момент.

"Вот это пиар!... мне даже придумывать ничего не надо!" – поделилась Анастасия конфузом с подписчиками в соцсетях.

Поклонники восхитились формами звезды и сообщили, что с нетерпением ждут "продолжения".