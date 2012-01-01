Ани Лорак тайно вышла замуж за инструктора по йоге на Мальдивах

Ани Лорак во второй раз вышла замуж: избранником певицы стал фитнес-инструктор из Испании Исаак Виджраку. Молодожены устроили скромную церемонию на Мальдивах. Какие еще звезды выбрали немедийных спутников жизни, расскажет Москва 24.

Ани Лорак и Исаак Виджраку

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Свадебная церемония певицы и фитнес-инструктора из Испании состоялась на Мальдивах еще 14 февраля, однако подтвердили супруги ее только сейчас. Пара отказалась от пышного торжества с толпой гостей в пользу интимной церемонии на двоих. В эксклюзивном интервью журналу OK! певица описала событие как "сказочное, красочное и волшебное".





Ани Лорак певица Исполнение мечты девочки, которая загадала любовь, прекрасного жениха, который ее будет боготворить и носить на руках, красивое платье. Это все случилось, но я до сих пор не могу поверить, что это реальность. Будто я ждала этого всю свою жизнь.

При этом оказалось, что пара тайно расписалась еще раньше – в сентябре 2024-го на родине Виджраку в Испании. Кстати, там, в отличие от России, супруга Ани знают хорошо. По информации СМИ, уроженец Барселоны – в прошлом актер, модель и каскадер, а в 2002 году стал обладателем титула "Мистер Испания". Сейчас же Исаак позиционирует себя как инструктор по йоге и комплексному оздоровлению организма.



Влюбленные познакомились в 2023 году на отдыхе в Греции. Брак с Виджраку для Ани второй: от предыдущего замужества с турком Муратом Налчаджиоглу у нее растет дочь София. Интересно, что старшая дочь ее нового мужа, 22-летняя дочь Эбони, очень похожа на Лорак. Поклонники исполнительницы увидели ее, когда Виджраку опубликовал в соцсетях поздравление наследнице с днем рождения.

Лана Дель Рей и Джереми Дюфрен

Фото: Willy Sanjuan/Invision/AP

В сентябре 2024 года певица тайно расписалась с экскурсоводом по местам обитания аллигаторов Джереми Дюфреном. Позже журналисты выяснили, что Лана знакома с возлюбленным еще с 2019 года.

При этом поклонники звезды приняли новость о ее свадьбе неоднозначно. Одни были рады за кумира, а другие посчитали, что брутальный избранник совсем не подходит нежной и женственной Дель Рей. Кроме того, подписчиков знаменитости смутила солидная разница в возрасте – супруг вокалистки старше на 17 лет. Да и пугающая профессия мужчины многих повергла в шок.

Ариана Гранде и Далтон Гомес

Фото: Richard Shotwell/Invision/AP

Одним из избранников поп-дивы стал агент по элитной недвижимости Далтон Гомес, с которым певица начала встречаться в 2020 году. Тогда Ариана искала новый особняк и обратилась за помощью в компанию, в которой работал ее будущий муж.

В 2021-м пара узаконила отношения. Возлюбленные предпочли скромное торжество, на которое пригласили лишь родственников и ближайших друзей. Свадьба по меркам шоу-бизнеса получилась камерная – всего на 20 человек.

Однако немедийность супруга не стала залогом счастливого брака: после двух лет семейной жизни пара подала на развод. Причиной расставания инсайдеры называли "непримиримые разногласия", при этом экс-возлюбленные разошлись без скандалов и дележа имущества.

Елена Подкаминская и Денис Гущин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 2017 году звезда сериала "Кухня" вышла замуж во второй раз. Избранником актрисы стал руководитель строительной компании Денис Гущин. Интересно, что и в этом случае пара тоже предпочла тихое семейное торжество в кругу родственников.

По данным СМИ, будущие супруги познакомились, когда актрисе понадобилась консультация специалиста по перепланировке квартиры. Тогда кто-то из друзей посоветовал ей обратиться к Денису. Елена также рассказывала журналистам, что избранник легко нашел общий язык с ее дочерью Полиной от первого брака с бизнесменом Александром Пляцевым.

В отношениях с Гущиным Елена родила двоих детей – дочь Еву в 2017 году и сына Александра в 2020-м. Супруги ведут довольно закрытый образ жизни и тщательно оберегают свое счастье от любопытных глаз.

Мэтт Дэймон и Лучана Барросо

Фото: Evan Agostini/Invision/AP

Брак голливудского актера считается одним из самых крепких в киноиндустрии. С будущей супругой Мэтт познакомился в 2003 году во время работы над картиной "Застрял в тебе". Причем изначально съемки должны были проходить на Гавайях, но их перенесли в Майами.

После очередного рабочего дня коллеги позвали Дэймона в местный бар. Тот вечер стал для него судьбоносным.

"Как хорошо, что они меня вытащили, потому что мы оказались там, где моя жена работала барменом. Я увидел ее, несмотря на переполненный зал. Не знаю, как еще наши пути могли бы пересечься, если бы не этот случай", – вспоминал актер.

Через два года после знакомства возлюбленные поженились. Дэймон принял дочь Барросо от первого брака Алексию и воспитал как свою. У пары также родились трое совместных дочерей – Изабелла, Джиа и Стелла.

