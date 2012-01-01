Анна Хилькевич рассказала о необычном знакомстве с мужем

Знакомство актрисы Анны Хилькевич с будущим мужем едва не закончилось конфликтом: звезда хотела первой занять парковочное место, которое уже заприметил Артур Мартиросян. Едва начавшийся скандал обернулся свиданием, а затем свадьбой и счастливой семейной жизнью. Как звезды встречали любовь в необычных обстоятельствах, расскажет Москва 24.

Анна Хилькевич и Артур Мартиросян

Актриса и бизнесмен счастливы вместе почти 12 лет, однако обстоятельства их знакомства поначалу вовсе не располагали к романтике, рассказала журналистам звезда сериала "Универ".

Летом 2013 года Хилькевич в компании подруг решила отправиться в ресторан в Парке Горького. На въезде образовалась очередь, но артистка не растерялась. Заприметив свободное парковочное место, Анна объехала пробку и влезла прямо перед машиной Артура Мартиросяна. Мужчина поначалу такую наглость совсем не оценил.

"Я услышала голос из окна: "Так! Девочки, быстро сдаем назад. Вы здесь не одни!" Обернулась и увидела его – своего будущего мужа!" – вспомнила казус Хилькевич.

Встретившись взглядом с актрисой, бизнесмен сменил гнев на милость и пригласил девушку на ужин. На первом же свидании Хилькевич почувствовала, будто знает своего спутника всю жизнь, поделилась актриса. После этого Анна и Артур решили не расставаться, а через два года поженились. Сейчас они – счастливые родители трех дочерей: Арианны, Анны-Марии и Оливии.

Меган Маркл и принц Гарри

Герцог и герцогиня Сассекские в браке с 2018 года и воспитывают двоих наследников – дочь Лилибет и сына Арчи. Супруги познакомились летом 2016-го на свидании вслепую, которое подстроили их друзья. Подробностями первой встречи поделились с журналистами королевские писатели Омид Скоби и Кэролин Дюран.

Внук Елизаветы II и американская актриса отдыхали в одном из лондонских развлекательных заведений и были увлечены беседой друг с другом. Роман развивался стремительно, и на следующий день пара встретилась вновь – но уже за романтическим ужином. Через полтора месяца после этого Гарри пригласил возлюбленную в путешествие по Ботсване, а спустя два года после знакомства они поженились.

Орландо Блум и Кэти Перри

Певица и актер состоят в отношениях уже девять лет и воспитывают дочь Дейзи Дав. Они познакомились на "Золотом глобусе" в 2016 году: в одном из интервью Орландо Блум рассказывал, как сразу выделил в наполненном людьми зале исполнительницу в сногсшибательном розовом платье с красивым декольте, когда вручал награду со сцены. Актер обратил внимание, что певица сидит рядом с Дензелом Вашингтоном, а на столе перед ними лежит фастфуд. Кэти в разговоре с журналистами с юмором сообщила, что Орландо попросту стащил один из бургеров.





Кэти Перри певица Бургеры сыграли важную роль в моей судьбе. Я сидела рядом с Дензелом, и тут Орландо взял один из моих бургеров, а я ответила ему: "А ну стой! Хотя... ты так горяч! Ладно, забирай".

На вечеринке после церемонии знаменитости познакомились поближе – так и завязались их отношения. В 2019-м актер сделал возлюбленной предложение, а после этого в прессе не раз появлялись слухи, что пара тайно расписалась. Но ни Блум, ни Перри эту информацию не подтверждали.

Наташа Королева и Сергей Глушко

В 2001 году русалка отечественной эстрады познакомилась с Тарзаном (настоящее имя – Сергей Глушко) в стриптиз-клубе, где работал мужчина. Певица рассказывала журналистам: танцевальный номер будущего мужа так впечатлил ее, что она пригласила его выступить в своей концертной программе.

Деловые отношения почти сразу переросли в романтические. В 2002 году у пары родился сын Архип, а в 2003-м Наташа и Сергей поженились. Их брак длится уже более 20 лет и считается одним из самых крепких в шоу-бизнесе, хотя супруги пережили несколько публичных скандалов. Например, слив интимных фотографий в Сеть и измену Сергея, которую активно обсуждали в СМИ в 2020 году.

