Неловкие ситуации, в которые звезды попадали прямо на сцене

Певица Люся Чеботина рассказала, что порой поведение фанатов на выступлениях доставляет ей дискомфорт. Например, когда слушатели вырывают из рук и пытаются сказать что-то в микрофон. Какие еще нестандартные случаи приключались со звездами на публике, вспомнила Москва 24.

Люся Чеботина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

7 марта исполнительница хита "Солнце Монако" рассказала в одном из интернет-шоу, что на ее выступлениях периодически случаются неприятные ситуации с участием зрителей.



Люся Чеботина певица Бывало такое, что выходили на сцену, вырывали микрофон и начинали что-то в него говорить. Но я всегда как-то очень мило выходила из ситуации, никогда не было каких-то конфликтов. Мы просто всегда из-за этого смеялись с гостями и зрителями… Бывает такое, что, когда мужчины выпивают, они подходят к сцене и начинают смотреть на тебя очень странно, разглядывать. Это вызывает дискомфорт.

При этом звезда добавила, что чувствует себя в безопасности благодаря своей команде, которая преимущественно состоит из мужчин – музыкантов и танцоров. А вот без их поддержки, что тоже иногда случается, ей приходится брать все в свои руки и "выруливать" самостоятельно.

Бейонсе

О том, что такое настоящий казус, не понаслышке знает Бейонсе. В июле 2013 года во время выступления в Монреале певица спустилась слишком низко к фанатской зоне, чтобы уделить внимание зрителям. В итоге ее волосы попали в вентилятор, установленный на сцене.

В тот момент Бейонсе исполняла песню Halo: она проявила профессионализм и продолжила петь, сев возле злополучного вентилятора и стараясь не шевелиться, пока персонал и охранники пытались высвободить пряди звезды.

Исполнительница с иронией восприняла ситуацию и после концерта выложила в своих соцсетях видео инцидента.

А в апреле 2018 года Бейонсе вновь попала в неловкое положение. Во время выступления на фестивале Coachella певица хотела обнять сестру Соланж Ноулз, но они не устояли на ногах и вместе упали на сцену. Певицы превратили конфуз в шутку и продолжили выступление.

Дженнифер Лоуренс

В одном из интервью актриса шутила, что считает себя неуклюжей. Она не раз попадала в нелепые ситуации на публике, но всегда выходила из них элегантно. В 2013 году звезда "Голодных игр" поднималась на сцену, чтобы получить "Оскар" за лучшую женскую роль в картине "Мой парень – псих", но запуталась в длинном шлейфе платья и упала прямо на ступеньки. Тогда Лоуренс рассказывала журналистам, что от волнения забыла о предупреждении своего модельера, который советовал ей при ходьбе как бы футболить полы наряда.

Через год актриса снова упала, но еще до начала церемонии награждения – на красной дорожке "Оскара". А в 2018-м фотографии с участием Дженнифер и вовсе стали мемом. На церемонии вручения престижной кинонаграды, когда гости рассаживались по местам, находчивая Лоуренс решила не обходить зал, а продвигалась к цели, элегантно перелезая в обтягивающем платье прямо через ряды кресел. Фотографы засняли актрису за этой шалостью с бокалом вина в руке, дав мемоделам благодатную почву для творчества.

Ранее, в 2013 году во время вручения премии SAG Awards актриса и вовсе порвала свой наряд, случайно наступив на него. Остаток вечера ей пришлось придерживать подол руками, чтобы платье в пол не превратилось в мини.

Джастин Бибер

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Певец оказался в неловкой ситуации, которая произошла на концерте в рамках его тура по США в 2012 году: поп-исполнителя стошнило прямо на сцене. Оконфузившийся Бибер ушел за кулисы, однако через несколько минут вернулся. Правда, зрителей ждало все снова: неприятность произошла с Джастином вновь. Слегка оправившись, он продолжил петь.

После концерта Бибер извинился перед публикой в соцсетях и заявил, что причиной неожиданного приступа стало молоко, которого он выпил слишком много.

А через четыре года певец попал в не менее странную ситуацию на концерте в Канаде. Во время выступления он то и дело поправлял брюки, которые предательски сползали. В один из таких моментов Бибер настолько увлекся своими штанами, что упал со сцены. Впрочем Джастин смог быстро подняться и продолжить выступление. После инцидента певец иронизировал над собой, выложив видео с фейлом в своих соцсетях.