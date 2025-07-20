Глава Astronomer Энди Байрон уволился после скандала на концерте Coldplay

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Гендиректор IT-компании Astronomer Энди Байрон подал в отставку после того, как его заметили обнимающимся со своей подчиненной во время концерта группы Coldplay в Бостоне. Об этом говорится в сообщении организации в LinkedIn.

"Энди Байрон подал в отставку, и совет директоров принял его отставку. Совет директоров начнет поиск следующего генерального директора", – говорится в заявлении Astronomer.

Должность гендиректора временно займет сооснователь и директор по программным продуктам Пит Деджой.

"От наших руководителей ожидается, что они будут задавать стандарты как в поведении, так и в ответственности, и в последнее время эти стандарты не были соблюдены", – подчеркивает пресс-служба компании.

Крупный скандал с изменой Байрона произошел во время недавнего концерта группы Coldplay в Бостоне. Во время концерта на большом экране "камеры поцелуев" Байрон появился в объятиях руководителя HR-отдела Astronomer Кристин Кабот. В этот момент Байрон попытался скрыться за стойкой, а Кабот прикрывала лицо руками.

Ролик быстро распространился в социальных сетях. Выяснилось, что у Байрона действительно есть жена и двое детей.