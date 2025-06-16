Подавший на развод актер Мерзликин прокомментировал слухи об измене жене

Фото: legion-media.com/Иванов Сергей/PhotoXPress.ru

Российский актер Андрей Мерзликин на своей странице Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) назвал фейком публикации СМИ о том, что причиной его развода с женой стал роман с молодой девушкой.

О том, что Мерзликин подал на развод после почти 20 лет брака со своей супругой Анной стало известно недавно. Пара воспитывает четырех детей – двух дочерей и двух сыновей.

За несколько дней до появления сообщений о разводе с женой актер опубликовал в соцсетях фото с девушкой по имени Полина, которая является его тренером по скалолазанию. В связи с этим в Сети стали распространяться слухи о том, что именно с ней 52-летний Мерзликин начал новые отношения.

"Фейк", – написал актер.

Ранее российская актриса и телеведущая Яна Кошкина развелась с бизнесменом Анатолием Черкасовым после 1,5 года брака. Она уточнила, что рассталась с супругом мирно. По ее словам, имущество они не делили, так как каждый из них остался при своем.

Кроме того, Кошкина заявила, что никаких измен или домашнего насилия, которые могли бы послужить причиной развода, не было. Многие подписчики поддержали актрису.