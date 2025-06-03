Певицу Mia Boyka обвинили в оскорблении китайцев

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Российскую певицу Mia Boyka (настоящее имя – Мария Бойко. – Прим. ред.) обвинили в оскорблении китайцев в эфире телешоу, передает Super.ru.

Шоу было снято еще в 2024 году, позже фрагмент с него стал популярным в соцсети TikTok. В нем Boyka рассуждает о своей потенциальной популярности среди слушателей в Азии. При этом на слове "китайцы" она делает оскорбительный жест, изображая азиатский разрез глаз. Из-за этого девушку призвали "отменить".

Певица ранее уже попадала в несколько скандалов. Например, она раскритиковала восьмилетнюю школьницу из-за ее увлечения квадробингом. Тогда глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина осудила ее за буллинг и подчеркнула, что девочку после этого начали травить в социальных сетях. В правоохранительных органах при этом сообщили, что Boyka не будет привлечена к ответственности.

Сама певица объяснила свой поступок опасением пагубного влияния западных тенденций на детей.

Спустя время Boyka также обвинили в нарушении авторских прав после анонса трека "Изумруд". Тогда бывшая PR-менеджер артистки Александра Рей рассказала, что писала эту песню вместе с певицей. При этом Рей добавила, что не хочет ни с кем ругаться или выяснять отношения.