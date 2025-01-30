Художник-постановщик "Ежика в тумане" подала иск к ЦБ о нарушении авторских прав

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Художник-постановщик мультфильма "Ежик в тумане" Франческа Ярбусова подала иск к Центробанку России о нарушении авторских прав при выпуске памятной монеты по одноименному мультфильму. Об этом сообщили в официальном телеграм-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Ярбусова считает, что Банк России нарушил ее авторские права, использовав при выпуске монеты оригинального персонажа без разрешения и без указания авторства, отмечается в источнике.

В 2024 году Центробанк РФ выпустил в обращение памятную монету "Ежик в тумане" номиналом 3 рубля и две разновидности монет номиналом 25 рублей. Монета номиналом 3 рубля сделана из серебра, 25 рублей – из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием.

В свою очередь, режиссер мультфильма Юрий Норштейн заявил, что памятная монета является воровством, которое не имеет никакого отношения к оригинальному персонажу, а также обвинил в этом председателя анимационной студии "Союзмультфильм" Юлиану Слащеву.

Пресс-служба ЦБ РФ ответила режиссеру, сказав, что Банк России заключил договор с "Союзмультфильмом" о передаче прав на использование персонажей.