Центробанк РФ выпустил в обращение памятные монеты "Ежик в тумане"

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Центральный банк РФ выпускает в обращение памятные монеты "Ежик в тумане" номиналом 3 рубля и две разновидности монет номиналом 25 рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале регулятора.

ЦБ РФ напомнил, что мультфильму исполняется 50 лет. Монета номиналом 3 рубля сделана из серебра, 25 рублей – из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием.

"Ежик в тумане" – это не просто мультфильм, а уже много лет один из символов отечественной анимации, произведение, ставшее безусловным мировым шедевром. Мы рады, что Центробанк решил увековечить легендарного персонажа, и герой, созданный мастером Юрием Норштейном, получил воплощение в виде коллекционной монеты", – подчеркнула председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Ранее Банк России выпустил в обращение памятную 10-рублевую монету, посвященную профессии учителя. Она входит в серию "Человек труда" и имеет форму круга диаметром 22 миллиметра, выполнена из недрагоценных металлов.

Тираж выпуска составляет 1 миллион штук. На оборотной стороне у монеты находится рельефное изображение учительницы у школьной доски и стола, вверху по окружности идет надпись "Человек труда".

