ЦБ РФ выпустил монеты к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства

Фото: cbr.ru

Центробанк РФ выпустил памятные монеты к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В оборот поступили серебряная монета номиналом 3 рубля и монета из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей.

Серебряная монета имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон по окружности есть выступающий кант. На лицевой стороне монеты изображен государственный герб РФ и надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "3 рубля", дата "2024 год", обозначение металла по периодической системе элементов Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты присутствует цветное изображение символики, посвященной 25-летию со дня подписания Договора о создании Союзного государства, на фоне рельефной композиции из белорусского и русского орнаментов. Боковая поверхность монеты рифленая. Тираж монеты – 3 тысячи.

Монета из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей имеет форму круга диаметром 27 миллиметров. На лицевой стороне также изображен государственный герб, над ним вдоль канта расположена надпись: "Российская Федерация", обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа – товарный знак Московского монетного двора, под гербом в центре в три строки – надпись: "Банк России".

На оборотной стороне монеты показано цветное изображение символики, посвященной 25-летию со дня подписания Договора о создании Союзного государства. Тираж монеты составляет 50 тысяч штук.

Новую концепцию безопасности Союзного государства и договор о гарантиях безопасности России и Белоруссии примут в 2025 году. Проект содержит современные приоритетные направления обеспечения безопасности Союзного государства, в частности о совместном российско-белорусском противодействии политике США, недружественных государств НАТО и ЕС.

