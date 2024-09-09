Новая концепция безопасности Союзного государства будет принята в 2025 году

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Новая концепция безопасности Союзного государства и договор о гарантиях безопасности России и Белоруссии будут приняты в 2025 году. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

"Весьма символично, что данные концептуальные документы (концепция и договор. – Прим. ред.) увидят свет в юбилейный год. В декабре мы отпразднуем 25-летие образования Союзного государства", – приводит его слова РИА Новости.

Вольфович уточнил, что проект Концепции содержит современные приоритетные направления обеспечения безопасности Союзного государства, в частности о совместном российско-белорусском противодействии политике США, недружественных государств НАТО и ЕС. Кроме того, там содержится и положение о деструктивной деятельности НАТО на пространстве СНГ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о беспрецедентно высоком уровне взаимодействия и доверия между Москвой и Минском. Он отметил, что так можно сказать о всех сферах сотрудничества двух государств. Между Россией и Белоруссией не осталось нерешенных вопросов, указал Лукашенко.

