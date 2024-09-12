Банк России выпустил памятную 10-рублевую монету "Учитель"

Фото: cbr.ru

Банк России выпустил в обращение памятную 10-рублевую монету, посвященную профессии учителя. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Монета входит в серию "Человек труда" и имеет форму круга диаметром 22 миллиметра, выполнена из недрагоценных металлов.

Тираж выпуска составляет 1 миллион штук. На оборотной стороне у монеты находится рельефное изображение учительницы у школьной доски и стола, вверху по окружности идет надпись "Человек труда". Внутри цифры "0" имеется защитный элемент в виде числа "10" и надписи "руб", наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты.

Ранее Центробанк РФ выпустил памятные монеты к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства. В оборот поступили серебряная монета номиналом 3 рубля и монета из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей. Они имеют тираж 3 тысячи и 50 тысяч штук соответственно.