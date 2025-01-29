Radar Online: художница из Флориды подала в суд на Тейлор Свифт из-за плагиата

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Художница из Флориды Кимберли Мараско подала в суд на продюсерскую компанию певицы Тейлор Свифт за предполагаемое нарушение авторских прав. Об этом пишет Radar Online.

Поводом для обращения стал фильм Свифт The Eras Tour, в котором художница увидела "творческие элементы", похожие на ее работу.

При этом Мараско уже подавала в суд на певицу, однако инстанция отклонила иск из-за сроков давности. Сейчас адвокаты продюсерской компании певицы вновь указывают на то, что претензии должны быть предъявлены в течение трех лет с момента того, как истец узнал о предполагаемом нарушении. Все песни и визуальные эффекты в иске Мараско вышли до апреля 2021 года.

Свифт ранее возглавила рейтинг Billboard лучших исполнителей XXI века. 14 альбомов певицы заняли верхнюю строчку в Billboard 200, а 12 ее песен возглавили хит-парады Hot 100.

Между тем мировой тур Свифт Eras Tour собрал более 2 миллиардов долларов, благодаря чему побил рекорд самого кассового тура в истории. Учитывая последнее шоу, зрители купили билеты на сумму 2 077 618 725 долларов. Эта цифра в два раза превысила стоимость любого другого концерта в истории.