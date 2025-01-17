Против мэра Лондона проведут расследование из-за билетов на концерт Тейлор Свифт

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Служба мониторинга администрации Большого Лондона проведет расследование из-за полученных мэром Лондона Садиком Ханом донорских билетов на концерт американской певицы Тейлор Свифт. Об этом сообщила газета Standard.

Представитель администрации Большого Лондона отметил, что расследование будет проводиться, чтобы установить, проявил ли мэр должную степень осторожности. Имеются в виду шесть билетов на концерт Свифт, который проходил в Лондоне летом 2024 года, на общую сумму 3 тысячи фунтов стерлингов. Мэр их получил от продюсерской компании LS Events, которая выступала в качестве подрядчика.

Обвинения поступили от оппозиционного политика Сьюзан Холл, которая проиграла выборы мэра Лондона в 2024 году. Служба мониторинга, которая следит за поведением политиков, отклонила три жалобы из четырех, среди которых поздняя декларация билетов, их заниженная стоимость, а также их предоставление во время тендера на контракт.

Специалист службы мониторинга посчитал, что заниженная стоимость в 194 фунта за билет и 10-дневное опоздание в регистрации стали ошибкой работы одного из сотрудников администрации мэрии Лондона. В службе утверждают, что мэр столицы получил билеты уже после тендера.

Ранее музыкальный журнал Billboard назвал Свифт лучшим исполнителем XXI века, поставив ее на первое место в соответствующем рейтинге. Ее 14 альбомов заняли верхнюю строчку в Billboard 200, а 12 ее песен возглавили хит-парады Hot 100.

