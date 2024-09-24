Центробанк ответил на обвинения режиссера "Ежика в тумане" из-за памятных монет

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Центробанк РФ при выпуске памятных монет "Ежик в тумане" заключил договор с "Союзмультфильмом", пишет РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"В данном случае у Банка России договор с ООО "Союзмультфильм", в соответствии с которым нам были переданы права на использование персонажей произведения", – сказали в ЦБ.

Как подчеркнули в пресс-службе, договор гарантировал законность прав на интеллектуальную собственность, а также то, что заключение соглашения "не является нарушением прав третьих лиц и не может привести к предъявлению требований третьими лицами".

В свою очередь, режиссер мультфильма Юрий Норштейн назвал изображение на монетах плагиатом, обвинив в этом председателя правления "Союзмультфильма" Юлиану Слащеву.

"Пусть она не делает вид, что не имеет к этому отношения. Потому что до этого она организовала из киностудии "Союзмультфильм" ООО "Союзмультфильм" и забрала права на всех персонажей от всех художников, которые имели значительное влияние на отечественную мультипликацию", – заявил Норштейн.

По его мнению, выпущенная памятная монета является воровством, которое не имеет отношения к оригинальному персонажу. При этом автором изображения на монете выступил связанный с руководителем "Союзмультфильма" английский художник, передает со ссылкой на режиссера телеканал "360"

"В Англии какая-то фирма существует этой самой дамы, и там все это делается. А здесь как будто художника нет", – добавил Норштейн.

Ранее ЦБ сообщил о выпуске в обращение памятных монет "Ежик в тумане" номиналом 3 рубля и две разновидности монет номиналом 25 рублей. При этом монета номиналом 3 рубля сделана из серебра, 25 рублей – из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием.

До этого Банк России выпустил в обращение памятную 10-рублевую монету, посвященную профессии учителя. Она входит в серию "Человек труда" и имеет форму круга диаметром 22 миллиметра, выполнена из недрагоценных металлов.