Блогера и певицу Mia Boyka обвинили в плагиате

Фото: телеграм-канал MIA BOYKA

Певицу и блогера Mia Boyka (настоящее имя – Мария Бойко. – Прим. ред.) обвинили в нарушении авторских прав после анонса трека "Изумруд". Об этом сообщает телеграм-канал "Звездач" со ссылкой на бывшую PR-менеджера артистки Александру Рей.

Она рассказала, что писала эту песню вместе с Boyka и если бы певица ей сообщила о желании выпустить композицию, то она бы только порадовалась. Рей также отметила, что ей было бы приятно если бы блогер не забыла, с кем сочиняла и писала строчки.

"По вышедшему сниппету, который Mia удалила утром, почему-то слышны написанные мною строчки. Меня обидело, что человек не сказал мне простое "спасибо", – сказала девушка.

При этом Рей добавила, что не хочет ни с кем ругаться или выяснять отношения.

Ранее Mia Boyka раскритиковала восьмилетнюю школьницу Марьяну из-за ее увлечения квадробингом. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина осудила певицу за буллинг и подчеркнула, что девочку после этого начали травить в социальных сетях. В правоохранительных органах при этом сообщили, что певица не будет привлечена к ответственности.

Блогер объяснила свой поступок опасением пагубного влияния западных тенденций на детей.