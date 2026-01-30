Песков прокомментировал слова Зеленского о планах "не сдавать без боя" ЗАЭС

Фото: kremlin.ru

В Кремле видели заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах "не сдавать без боя" Донбасс и Запорожскую АЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь один вопрос – означает ли это, что киевский режим собирается с боями пытаться отбить эту атомную электростанцию или собирается он атаковать эту атомную электростанцию", – сказал он.

Представитель Кремля также напомнил, что ЗАЭС уже несколько лет находится под контролем России.

Территории Донбасса и статус ЗАЭС обсуждались в ходе переговоров с участием России, США и Украины 23 и 24 января в Абу-Даби. В Белом доме назвали встречу "исторической".

В Кремле также отметили, что сам факт начала обсуждения экспертами сложных тем, связанных с урегулированием конфликта на Украине, можно считать прогрессом. Следующий раунд переговоров состоится 1 февраля.