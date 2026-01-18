18 января, 12:30Политика
Гросси объявил о старте ремонта на питающей ЗАЭС украинской ЛЭП
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
На резервной линии электропередачи (ЛЭП) "Ферросплавная-1", обеспечивающей электроснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС), начались ремонтные работы. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети Х.
Работы проходят под контролем МАГАТЭ в рамках очередного режима прекращения огня. Гросси уточнил, что в мероприятиях задействована украинская бригада, а специалисты агентства находятся на месте и осуществляют мониторинг.
В середине декабря линия связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций была повреждена из-за атаки.
При этом электропитание собственных нужд ЗАЭС было сохранено. Также не были нарушены условия безопасной эксплуатации энергоблоков. Радиационный фон на станции был в норме и соответствовал природным значениям.
Уже через месяц МАГАТЭ добилось соглашения с Россией и Украиной о введении локального режима прекращения огня возле ЗАЭС. Гросси отметил, что это приостановление боевых действий стало четвертым. Оно продемонстрировало важную роль агентства в обеспечении ядерной безопасности.