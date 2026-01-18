Гросси объявил о старте ремонта на питающей ЗАЭС украинской ЛЭП

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

На резервной линии электропередачи (ЛЭП) "Ферросплавная-1", обеспечивающей электроснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС), начались ремонтные работы. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети Х.

Работы проходят под контролем МАГАТЭ в рамках очередного режима прекращения огня. Гросси уточнил, что в мероприятиях задействована украинская бригада, а специалисты агентства находятся на месте и осуществляют мониторинг.

В середине декабря линия связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций была повреждена из-за атаки.

При этом электропитание собственных нужд ЗАЭС было сохранено. Также не были нарушены условия безопасной эксплуатации энергоблоков. Радиационный фон на станции был в норме и соответствовал природным значениям.

Уже через месяц МАГАТЭ добилось соглашения с Россией и Украиной о введении локального режима прекращения огня возле ЗАЭС. Гросси отметил, что это приостановление боевых действий стало четвертым. Оно продемонстрировало важную роль агентства в обеспечении ядерной безопасности.