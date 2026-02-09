Мать Кибы призналась, что была недовольна отношениями дочери с Лепсом

Фото: ТАСС/"Бизнес Online"/Сергей Елагин

Мать 20-летней Авроры Кибы Татьяна рассказала журналистке Ксении Собчак, что была недовольна романом дочери с 63-летним певцом Григорием Лепсом. Об этом сообщает "Блокнот Старс" в телеграм-канале.

"Я не плакала, я реально была в шоке, потому что задавала Грише вопрос: "Что вы сюда ходите? Ну старый вы для нас". А он мне говорит: "Татьяна Валерьевна, старый может быть и для вас, а для Авроры нет. И хожу я не к вам", – поделилась женщина на праздновании дня рождения дочери.

Судя по кадрам из соцсетей, на мероприятии Татьяна Киба также спела перед гостями песню Лепса "Я поднимаю руки", изменив в ней слова. На вечеринке, которая, по неподтвержденным данным, стоила около 20 миллионов рублей, Собчак была ведущей.

На мероприятии также выступали шоумен Александр Ревва и певица Севиль. Кроме них, на празднование пришли рэпер Джиган, актрисы Наталья Рудова и Наталья Бардо, пишут СМИ. Отмечается, что сам Лепс прислал имениннице букет.

Лепс и Киба впервые появились вместе на красной дорожке одной из музыкальных премий 14 июня 2024 года. Как рассказывал сам музыкант, его дети и родители девушки их отношения не поддержали.

Позже молодую возлюбленную музыканта обвинили в том, что она вступила в отношения с Лепсом по контракту. В ответ Киба заявила, что так и не смогла понять, кто в их паре кому платит.

В конце января 2026-го Лепс и Киба расстались, несмотря на то что некоторое время назад девушка рассказывала о подготовке к масштабной свадьбе. В соцсетях она сообщила, что отношения завершились на ноте благодарности и взаимоуважения.