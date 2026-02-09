Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 11:04

Шоу-бизнес

Мать Кибы призналась, что была недовольна отношениями дочери с Лепсом

Фото: ТАСС/"Бизнес Online"/Сергей Елагин

Мать 20-летней Авроры Кибы Татьяна рассказала журналистке Ксении Собчак, что была недовольна романом дочери с 63-летним певцом Григорием Лепсом. Об этом сообщает "Блокнот Старс" в телеграм-канале.

"Я не плакала, я реально была в шоке, потому что задавала Грише вопрос: "Что вы сюда ходите? Ну старый вы для нас". А он мне говорит: "Татьяна Валерьевна, старый может быть и для вас, а для Авроры нет. И хожу я не к вам", – поделилась женщина на праздновании дня рождения дочери.

Судя по кадрам из соцсетей, на мероприятии Татьяна Киба также спела перед гостями песню Лепса "Я поднимаю руки", изменив в ней слова. На вечеринке, которая, по неподтвержденным данным, стоила около 20 миллионов рублей, Собчак была ведущей.

На мероприятии также выступали шоумен Александр Ревва и певица Севиль. Кроме них, на празднование пришли рэпер Джиган, актрисы Наталья Рудова и Наталья Бардо, пишут СМИ. Отмечается, что сам Лепс прислал имениннице букет.

Лепс и Киба впервые появились вместе на красной дорожке одной из музыкальных премий 14 июня 2024 года. Как рассказывал сам музыкант, его дети и родители девушки их отношения не поддержали.

Позже молодую возлюбленную музыканта обвинили в том, что она вступила в отношения с Лепсом по контракту. В ответ Киба заявила, что так и не смогла понять, кто в их паре кому платит.

В конце января 2026-го Лепс и Киба расстались, несмотря на то что некоторое время назад девушка рассказывала о подготовке к масштабной свадьбе. В соцсетях она сообщила, что отношения завершились на ноте благодарности и взаимоуважения.

Григорий Лепс и Аврора Киба официально расстались

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика