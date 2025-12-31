Самые громкие звездные скандалы 2025 года

Скандал с квартирой сделал Ларису Долину одной из самых обсуждаемых персон года в России, а концерт Coldplay "прославил" двух офисных работников на весь мир. О самых громких скандалах 2025 года расскажет Москва 24.

Лариса Долина и спорная квартира

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Павел Селезнев

Под конец года произошла развязка одной из самых скандальных историй, которая началась еще в 2024-м. Тогда народная артистка РФ призналась подписчикам в соцсетях, что стала жертвой мошенников. Под их влиянием она продала свою квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, добавила к ним другие средства и отдала все аферистам. Затем певица подала в суд на мать-одиночку Полину Лурье, которая приобрела у нее квартиру, и вернула себе недвижимость.

Решение суда и последующие проигрыши в суде Лурье запустили негативную тенденцию на рынке вторичной недвижимости, когда продавцы квартир заявляли, что не осознавали своих действий при продаже, суды вставали на сторону бывших владельцев. Так покупатели оставались без жилья и без денег. В итоге люди стали бояться покупать недвижимость, что усложнило процесс сделок. С трудностями столкнулись даже знаменитости: певица Слава, не выбирая выражений, обвинила Долину в трудностях с продажей собственной недвижимости.

Общественность также отреагировала на скандал и начала "отменять" певицу в Сети, создавая мемы с ней. Сети ресторанов быстрого питания заявляли о том, что заказы на адрес артистки в Хамовниках доставляться не будут. Также СМИ сообщали об отмене концертов Долиной и о том, что ее предновогодние выступления публика принимала сдержанно, без бурных аплодисментов.

16 декабря Верховный суд вынес решение в пользу покупательницы, оставив право собственности на квартиру за Лурье. 25 декабря Мосгорсуд обязал Долину выехать из квартиры, поставив финальную точку в скандальной истории.

Виктория Боня и Аврора Киба

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/victoriabonya; avrorakiba

Конфликт между телеведущей и юной невестой певца Григория Лепса произошел летом. В эфире шоу "Злые языки" Виктория предположила, что мать Авроры намеревалась выдать дочь замуж за народного артиста РФ ради финансовой выгоды: по ее словам, у семьи после смерти отца Кибы остались многомиллионные долги.

В свою очередь Аврора обвинила телеведущую в своих соцсетях в продаже "тела женатым за 3 тысячи евро".

В ответ Боня подала в суд на оппонентку иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В начале декабря состоялась беседа по иску, на которую ни Киба, ни Боня не явились.

Заседание 25 декабря Автора и Виктория также проигнорировали, и было принято решение передать дело в другой суд. Адвокат последней Алексей Лунев в беседе с изданием Voice отметил, что "Аврора проживает по другому месту жительства, а не тому, который был указан изначально", поэтому дело направили в другой территориальный орган. Где будут проходить дальнейшие заседания и когда состоится следующее, пока не известно.

Измена на концерте Coldplay

Фото: legion-media.com/X via Bestimage

В июле на выступлении британской группы в Бостоне произошел казус. "Камера поцелуев" запечатлела в ВИП-ложе пару, которая повела себя нетипично: вместо радостного поцелуя они высвободились из объятий друг друга, женщина спрятала лицо, а мужчина и вовсе попытался скрыться за ограждением.

Момент попал на видео одного из зрителей концерта, который выложил ролик в Сеть. Фрагмент быстро завирусился, о нем даже написали в СМИ, при этом "опознав" в фигурантах гендиректора миллиардной компании Astronomer Энди Байрона и руководителя HR-отдела этой же организации Кристин Кэбот. Пикантности ситуации добавили те факты, что у обоих были семьи.

В итоге руководство компании инициировало расследование, а Байрон подал в отставку.

Ситуация стала одной из самых обсуждаемых в Сети, спровоцировав множество мемов. А на многих следующих мероприятиях, где работала "камера поцелуев", кто-нибудь обязательно пародировал скандальную пару. Вокалист Coldplay несколько раз отпускал шутки по поводу инцидента на своих выступлениях.

В декабре Кристин дала первое интервью, где рассказала, что подверглась массовой травле не только в Сети: женщину узнавали в общественных местах и оскорбляли. В итоге ее дети стали бояться за жизнь матери и свои собственные из-за угроз, поступающих в адрес Кэбот. Кроме того, женщина отметила, что с начальником у нее не было интимных отношений: на концерте они впервые провели время в неформальной обстановке и поцеловались. Вскоре после инцидента Кристин и Энди свели общение к минимуму, чтобы "залечить раны".

Также Кэбот уволилась из компании, несмотря на то что после завершения внутреннего расследования ей предложили вернуться к занимаемой должности. Кэбот также развелась с супругом, хотя отмечала, что решение о разрыве было принято ими обоюдно еще до публичного скандала.

Виталий Гогунский и высказывания о женщинах

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Сергей Иванов

В середине мая звезда "Универа" попал в крупный скандал в Сети. В эфире одного из подкастов исполнитель роли Кузи заявил, что ему нравятся женщины с "царским вайбом", при этом дамы сами должны проявлять инициативу. Однако возмутила пользователей соцсетей другая мысль актера.





Виталий Гогунский актер У тебя плохое настроение? Иди в "сад" сразу. Резко, жестко, но женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении. У меня по-другому не получится и не будет. Если женщина в плохом настроении рядом со своим мужчиной, что-то не так, ее что-то не устраивает, значит, или ты ей не подходишь, или она.

Многие комментаторы сочли суждения актера устаревшими и "токсичными". Впоследствии Гогунский даже пытался оправдаться в интервью журналистам.

При этом в июне Виталий вновь позволил себе спорное высказывание, уже во время интервью у Ксении Собчак. По мнению Гогунского, женщина во время критических дней должна самостоятельно справляться с болями при помощи лекарств и не докучать мужу своим плохим настроением.

Кэти Перри и полет в космос

Фото: legion-media.com/ZUMA Press Wire/Blue Origin

14 апреля, впервые после одиночного полета советского космонавта Валентины Терешковой в 1963 году, состоялась космическая миссия с женским экипажем. В него вошли журналист Лорен Санчес, певица Кэти Перри, экс-инженер NАSА Аиша Боу, кинопродюсер Керианн Флинн, телеведущая Гейл Кинг и правозащитница Аманда Нгуен. 11-минутная космическая миссия была организована компанией Джеффа Безоса Blue Origin.

Однако общественность раскритиковала полет в целом, посчитав его постановкой, и Кэти Перри в частности – как самую медийную личность из экипажа. Комментаторам в соцсетях не понравилось, что певица после приземления поцеловала землю. Этот кадр разлетелся по Сети и превратился в мем. В прессе событие назвали "маскарадом для миллиардеров" и "быстрым отпуском" для богачей. Журналисты писали, что полетом в космос певица пыталась перезапустить свою музыкальную карьеру, которая якобы "долго и медленно угасает".

Космических туристок раскритиковали и звезды шоу-бизнеса, в числе которых модель Эмили Ратаковски, актриса Оливия Манн. Стендап-комик Эми Шумер и звезда сериала "Доктор Хаус" Оливия Уайлд высмеяли полет в своих соцсетях.