Кристин Кэбот рассказала о травле после скандала с "камерой поцелуев" на концерте Coldplay

Спустя полгода после инцидента с "камерой для поцелуев" на концерте Coldplay Кристин Кэбот дала большое интервью. Она рассказала, как внезапная слава отразилась на ее жизни и отношениях с детьми. Подробности – в материале Москвы 24.

"Можно совершать ошибки"

Фото: legion-media.com/X via Bestimage

18 декабря в The New York Times вышло большое интервью экс-HR-директора IT-компании Astronomer Кристин Кэбот, прославившейся летом 2025 года после концерта британской группы Coldplay в Бостоне. Тогда "камера для поцелуев" запечатлела ее в ВИП-ложе в объятиях гендиректора Astronomer Энди Байрона, который был женат и воспитывал двоих детей (сама Кристин была в процессе развода с супругом, с которым у нее также двое детей). Кто-то из 66 тысяч зрителей заснял произошедшее на видео: ролик быстро завирусился в Сети, набрав 100 миллионов просмотров за несколько дней только в TikTok.

"О, посмотрите на этих ребят. Либо они кому-то изменяют, либо они очень стеснительные", – сказал тогда со сцены солист группы Крис Мартин.

По словам Кристин, после внезапной публичности она подверглась травле в Сети, в комментариях ее называли разлучницей, любовницей, охотницей за деньгами, а также оценивали ее внешность, отмечая, что она недостаточно красива. Кэбот поделилась, что ей угрожали смертью 50 или 60 раз. Порой люди узнавали ее в общественных местах и начинали оскорблять.

Помимо этого, она подверглась слишком пристальному внимаю со стороны СМИ: журналисты звонили ей по 500–600 раз за день на протяжении нескольких недель, а возле дома круглосуточно дежурили папарацци. По ее словам, это не могло не отразиться на ее отношениях с двумя детьми-подростками.

Женщина решила рассказать свою версию событий, чтобы минимизировать вред, причиняемый ей и ее близким. Кристин отметила, что у нее не было сексуальных отношений с гендиректором IT-компании Astronomer Энди Байроном, который попал вместе с ней в "камеру для поцелуев". До концерта они якобы даже ни разу не целовались.

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Kristin Cabot

Кэбот уточнила, что летом 2024-го прошла собеседование с Энди Байроном: тогда она почувствовала, что они "совпали по стилю". В ноябре того же года Кристин приступила к работе в компании в качестве директора по персоналу.

Весной 2025 года Кристин в разговоре с Энди обмолвилась, что находится в состоянии развода с мужем. По словам Кэбот, он ответил, что "переживает то же самое". После разговора их рабочие отношения стали теснее, у Кристин стали зарождаться чувства к начальнику. При этом она понимала, что если между ними возникнет роман, она не сможет работать в компании.

Кристин пригласила Энди на концерт Coldplay, познакомила со своими друзьями и собиралась "отлично провести вечер". При этом незадолго до начала выступления женщина узнала, что ее супруг, с которым они были в процессе развода, тоже собирался на этот концерт. По ходу вечера Кэбот и Байрон "стали выглядеть как пара". Тогда они первый и "единственный раз" поцеловались.

Когда она увидела себя и своего начальника на большом экране, Кристин была в ужасе. Женщина отметила, что не хотела публично унижать своего супруга, который был в зале, а также ставить руководителя в неловкое положение. Кэбот и Байрон сразу уединились и стали думать, что делать. Они решили рассказать все совету директоров, однако видео распространилось в Сети быстрее, чем они успели сделать это.

В итоге компания начала расследование, вскоре Байрон подал в отставку. После чего Кэбот попросили остаться в Astronomer, но она не решилась и тоже ушла из компании.

После этого ее стали узнавать люди на улицах и в общественных местах, делали ей замечания в присутствии ее детей, фотографировали. Когда дети случайно узнали об угрозах, поступающих Кристин, они стали бояться общественных мест и любых публичных мероприятий, потому что опасались за жизнь матери и свои собственные. В итоге Кэбот наняла психотерапевтов для детей, все постепенно начало налаживаться. Их развод с супругом прошел мирно, и он вел себя как "настоящий джентльмен".



Кристин Кэбот бывший руководитель HR-отдела IT-компании Astronomer Я приняла неверное решение, выпила пару коктейлей, танцевала и вела себя неподобающе со своим начальником. И это не пустяк. Я взяла на себя ответственность за это и пожертвовала своей карьерой. Это цена, которую я заплатила. Я хочу, чтобы мои дети знали, что можно совершать ошибки и действительно сильно напортачить. Но из-за них ты не должен подвергаться угрозам расправы.

Кристин рассказала, что они все лето поддерживали с Байроном связь, однако в начале сентября они приняли решение минимизировать общение, потому что "разговоры друг с другом слишком затруднят всем возможность двигаться дальше и залечить раны".

Женщина также отметила, что никогда финансово не зависела от мужчин, строила свою карьеру сама, не прибегая ни к чьей протекции. Однако после публичного скандала ее репутации нанесен огромный ущерб. Многие близкие разорвали с ней общение.

"Жизнь преподносит тебе лимоны"

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Kristin Cabot

После инцидента Кэбот и Байрон невольно стали одними из самых обсуждаемых персон в Сети. Им посвящали десятки мемов, пародируя их реакцию на камеру. Кроме того, пользователи нашли в позе пары сходство с легендарной сценой с Джеком и Роуз из фильма "Титаник".

На последующих мероприятиях в США, где была "камера поцелуев", обязательно находилась пара, которая пародировала сотрудников Astronomer. Пользователи даже изобрели новый глагол в английском языке – "be Coldplayed", что означает быть в неподходящем месте с неподходящим человеком.

Более того, в Сети создали видеоигру по мотивам инцидента, целью которой было сканирование толпы в поисках влюбленной пары.

Вокалист Coldplay Крис Мартин на следующем после скандала концерте заранее предупредил зрителей, что работает камера, а через месяц музыкант вновь отпустил шутку по поводу инцидента. Он заметил в зале фаната с табличкой, на которой было написано, что поклонник посетил три концерта группы, в том числе в Бостоне. Мартин поблагодарил фаната за то, что тот "пришел снова после того фиаско". Он также добавил, что не откажется от "камеры поцелуев" на будущих выступлениях.

"Жизнь преподносит тебе лимоны, и ты должен делать из них лимонад. Так что мы продолжим, ведь это возможность познакомиться с вами", – высказался Крис.

На следующем концерте исполнитель вновь сделал отсылку к скандалу. В кадр "камеры поцелуев" попал парень с плакатом, на котором было написано, что он хочет сделать предложение девушке, на которую указывает стрелка. Мартин несколько раз уточнил у молодого человека, точно ли это его девушка и ничья больше.