Алексея Чумакова резко осудили в Сети за неоднозначные высказывания о супруге

Алексей Чумаков оказался в центре скандала: он дал интервью Светлане Бондарчук, в котором сделал несколько неоднозначных заявлений, в том числе про начало отношений с супругой Юлией Ковальчук. Что взмутило интернет-пользователей – в материале Москвы 24.

"Вдул бы или не вдул"

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. 25 февраля 2025 года они отметили годовщину – 17 лет вместе, 11 из которых – в законном браке. Звездные супруги воспитывают двоих дочерей – Амелию и Алисию.

9 марта знаменитости дали совместное интервью в одном из интернет-шоу. Видео быстро вызвало в Сети большой резонанс благодаря спорным высказываниям Чумакова. Например, Алексей, не стесняясь в выражениях, рассказал о начале романа с Юлией.





Алексей Чумаков певец Не, ну хорошая, симпатичная девушка. Красивая, яркая, живая, секси. У меня тогда были критерии: вдул бы или не вдул. Назовем так: вдул с последствиями. Нет, я тогда не планировал. У меня была девушка.

Зрители шоу посчитали, что певец чересчур фривольно высказался о матери своих детей, которая сидела рядом и смеялась над шутками супруга.

"Вдул! И это про свою жену, мать своих дочек! Это дно!", "инфантильный самовлюбленный мальчик", "взрослый мужчина, а рассуждения подростка", "фраза про "вдул с последствиями" – просто днище...", – возмутились пользователи.

Певец также заявил, что в жизни "никто друг другу не обязан ни в чем", даже супруги. Алексей считает, что сегодня одна – жена, а завтра это может быть уже другая, и бывшая избранница перестает входить в круг близких людей.

"В момент, когда ты пребываешь с тем или иным человеком, тебе достаточно хорошо, чтобы не быть с кем-то другим, но потом парадигмы раздвигаются, у тебя появляется другой человек, новый. И в этот момент ты смотришь на "старого" и думаешь: "А почему я ему чем-то обязан?" – поделился мнением Чумаков.

"Встаю своим "вставалом"

Певец не первый раз шокирует зрителей спорными высказываниями и двусмысленным поведением. В середине июня 2023 года поклонники засомневались в семейной идиллии пары на фоне того, что Ковальчук со старшей дочерью уехала в Испанию без мужа. Одни заподозрили Юлию во второй беременности (что в итоге оказалось правдой: в начале июля 2023-го певица рассказала в соцсетях, что родила), другие решили, что в звездной семье разлад.

Причиной называли якобы похождения Чумакова, ведь в начале мая того года его заметили в Дубае в компании певицы Алсу. При этом исполнительница хита "Зимний сон" тоже находилась на курорте без супруга. В Сети решили, что между знаменитостями роман. Впрочем, в интервью певец опровергал слухи.



Алексей Чумаков певец Последнее, что я прочитал, что нахожусь в Дубае с Алсу. Я сразу позвонил ее мужу Яну, с которым дружу. Говорю: "Ты в курсе, что я с твоей женой в Дубае?" Он: "Ах ты, скотина! Я всегда подозревал".

Ранее, в декабре 2021 года, пользователи негативно отреагировала на шутки Алексея в одном из интернет-шоу, ведущей которого была Ирина Чеснокова. В процессе разговора певец неожиданно полез к ней целоваться.

"Можно я тебя поцелую? Пожалуйста! Можно взасос?" – настаивал Чумаков.

Телеведущая попыталась сгладить неловкость, чмокнув певца в щеку и пошутив, что Алексей просто не умеет целоваться. Кроме того, музыкант отметил, что женат, но "это ничего не значит". Позднее, уже в другом интервью, певец назвал эту фразу юмором.

В ноябре 2021-го жена комика Гарика Мартиросяна Жанна опубликовала в соцсетях снимок, на котором Чумаков держит ее за руку и с нежностью смотрит. Правда, впоследствии над приписываемым им романом не раз шутили супруги обоих героев фото.



А в 2020 году интернет-пользователи вовсе обвиняли Чумакова в нарциссизме и тирании по отношению к Ковальчук. Комментаторы писали, что Алексей якобы "не смотрит с любовью на свою жену", и считали, что Юлия "его любит, а он позволяет себя любить".

"Я действительно ношу свою одежду, пою свои песни, мою свое тело, ем своим ртом, сплю своим сном, встаю своим "вставалом". Похоже, я нарцисс", – ответил тогда певец хейтерам в соцсетях.

Чумаков также уточнил, что не склонен к публичным выражениям чувств и демонстрирует любовь к супруге наедине, а также своими поступками.