Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 19:45

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Верховный суд обязал Долину покинуть квартиру, проданную Лурье

Квартира – покупателю: Верховный суд вынес решение по делу о квартире Долиной

16 декабря Верховный суд России оставил право собственности на квартиру певицы Ларисы Долиной, которую она продала под влиянием мошенников, за покупательницей недвижимости Полиной Лурье. Теперь исполнительница обязана оттуда выселиться. Подробности – в материале Москвы 24.

"Теперь у Полины есть дом"

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Верховный суд России 16 декабря завершил рассмотрение жалобы Полины Лурье, купившей квартиру у певицы Ларисы Долиной в Хамовниках в 2024 году. Высшая инстанция признала покупательницу собственницей спорной недвижимости.

"Квартира принадлежит Полине Лурье. Лариса Долина незаконно находится в квартире и если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении", – уточнили в пресс-службе Верховного суда.

После вынесения вердикта адвокат покупательницы Светлана Свириденко поблагодарила за поддержку журналистов и всех, кто переживал за ее клиентку. При этом она не смогла сдержать слез.

"Это было долго и нервно, но мы верили в победу… Теперь у Полины есть дом. Спасибо Верховному суду, что разобрались, это единственное правильное решение", – сказала адвокат.

Если после решения в Хамовническом суде я вышла и сказала, что оно убивает правосудие, то теперь я говорю, что правосудие есть.
Светлана Свириденко
адвокат Полины Лурье

Лариса Долина в здание суда не явилась, Лурье же присутствовала на заседании. Это первое публичное появление покупательницы после начала скандала, однако она старалась не контактировать с журналистами и надела на себя капюшон и маску.

В ходе заседания выяснилось, что Долина изначально продавала квартиру за 130 миллионов рублей, но Лурье в итоге "сбила" цену до 112 миллионов из-за отсутствия машиноместа и детской площадки во дворе. Кроме того, по словам адвоката Лурье, квартира нуждалась в ремонте, который ее подзащитная оценила примерно в 40 миллионов рублей.

При этом певица лично общалась с Полиной, рассказывала о квартире и инфраструктуре района. Переговоры по покупке проходили без спешки и длились 1,5 месяца, выяснилось в зале суда. Лурье заявила, что Долина не предоставила справку из психоневрологического диспансера, объяснив это статусом народной артистки РФ.

Помимо этого, покупательница жилья рассказала, что хотела приобрести квартиру для себя и детей после развода. Во время разбирательств она была вынуждена продолжать жить с бывшим супругом, от чего испытывала дискомфорт.

В свою очередь адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова рассказала во время заседания, что Лурье якобы была неосмотрительна при покупке жилья: например, не обратив внимания на то, что цена за квартиру ниже рыночной стоимости. Защита настаивала, что Лурье могла распознать заблуждение и предотвратить заключение сделки. При этом юрист подчеркнула, что Долина заинтересована в мирном решении и готова вернуть покупательнице деньги.

Под давлением мошенников

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

О том, что Лариса Долина стала жертвой мошенников, стало известно в августе 2024 года. Со слов певицы, под давлением аферистов она продала Полине Лурье квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, после чего добавила к ним другие деньги и перевела все на некий "безопасный счет".

Когда певица поняла, что стала жертвой злоумышленников, она подала в суд на покупательницу квартиры и оспорила сделку. В итоге Долиной вернули недвижимость, а Лурье осталась без квартиры и денег. В конце ноября Кассационный суд отклонил жалобу покупательницы, оставив квартиру в собственности Долиной, что вызвало возмущение общественности.

В итоге Лурье обратилась в Верховный суд, а Долина пришла в студию программы "Пусть говорят", где пообещала вернуть покупательнице всю сумму в полном объеме. Однако ее адвокат отметила, что народная артистка так и не связалась с ее подзащитной.

Читайте также


шоу-бизнесистории

Главное

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика