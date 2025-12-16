Долина не пришла в Верховный суд на заседание по спору о квартире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Советская и российская эстрадная певица Лариса Долина не пришла в Верховный суд России на заседание, где рассматривается апелляция на решение по поводу продажи ее квартиры. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

При этом певица не посещала и слушания в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций. Когда Долину допрашивали в качестве свидетеля по делу о мошенничестве, она также не явилась в Балашихинский суд Подмосковья. Исполнительница приняла участие в заседании по видеосвязи из Хамовнического суда Москвы.

Сейчас заседание по делу о продаже квартиры Долиной проходит в открытом режиме, в том числе в присутствии СМИ. Адвокат певицы Мария Пухова попросила о закрытии судебного процесса, так как во время слушания будет рассмотрена экспертиза, которая содержит врачебную тайну.

Помимо этого, правозащитник указала, что открытый процесс может нарушить неприкосновенность частной жизни лица, участвующего в деле. Кроме того, Пухова обратила внимание, что в деле есть сведения о ребенке. Однако Верховный суд отказал адвокату Долиной в удовлетворении просьбы.

В свою очередь, покупательница квартиры Долиной Полина Лурье попросила в своем иске выселить певицу из жилья. Она указала на то, что сделка была закрыта, право собственности на недвижимость переоформлено по закону, а деньги сторона продавца получила в полном объеме.

Артистка стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Злоумышленники убедили ее в существовании угрозы для недвижимости и уговорили продать квартиру, а затем перевести вырученные средства и другие деньги на некий "безопасный счет".

Расследование дела, возбужденного по статье о мошенничестве, было завершено в июле 2025-го. Сумма общего ущерба превысила 317,6 миллиона рублей.

В ноябре этого года суд приговорил фигурантов Андрея Основу к 4 годам тюрьмы, а Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Анжелу Цырульникову – к 7 годам лишения свободы. Последняя также должна выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, а остальные фигуранты – по 900 тысяч рублей.

Сделку о продаже квартиры Долина смогла оспорить в суде. В результате право собственности на имущество было сохранено за певицей, а Лурье осталась без недвижимости и денег.

В связи с этим на исполнительницу обрушилась волна хейта. Она была вынуждена закрыть комментарии в своих соцсетях. Пользователи назвали артистку "похитителем новоселья" и запустили флешмоб с призывом "отменить" ее после произошедшего.

Спустя время в Верховный суд поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье. Инстанция уже истребовала материалы дела об оспаривании сделки с квартирой певицы.

По словам адвоката Лурье, это может означать, что Верховный суд усмотрел нарушение в вердикте нижестоящих инстанций. Юрист предположил, что дело может быть пересмотрено. Вместе с тем инстанция привлекла дочь певицы Ангелину и ее малолетнюю внучку к спору вокруг квартиры.

Помимо этого, выяснилось, что Лурье заплатила за Долину налог на имущество физлиц в размере более 100 тысяч рублей. Покупательница квартиры надеется, что Верховный суд признает сделку купли-продажи законной. В связи с этим она отказалась от мирового соглашения в споре за недвижимость.

В свою очередь, Долина пообещала, что вернет Лурье деньги за квартиру. По словам артистки, это справедливое решение, так как та не была виновата в обмане. Несмотря на это, покупательница квартиры певицы не собирается отзывать свою жалобу из Верховного суда.

