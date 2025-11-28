Певица Слава заявила, что не может продать квартиру из-за Ларисы Долиной

Певица Слава обрушилась с жесткой критикой на коллегу Ларису Долину. Исполнительница заявила, что из-за джазовой звезды не может продать ни одну из своих квартир. Подробности конфликта – в материале Москвы 24.

"Спасибо вам большое!"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/nastya_slava

27 ноября Кассационный суд оставил без изменений решение по квартирному вопросу певицы, народной артистки РФ Ларисы Долиной. Ранее исполнительнице вернули жилье за 112 миллионов рублей, которую знаменитость продала якобы под давлением мошенников. В свою очередь, покупательница недвижимости Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег.

Ситуация взволновала певицу Славу (настоящее имя – Анастасия Сланевская). Она записала и выложила в своих соцсетях эмоциональные видео, где заявила, что планировала продать часть своей недвижимости, потому что ей понадобились деньги для помощи детям с жильем и сестре с ремонтом. Кроме того, она сама планировала перестроить свой дом. Однако знаменитость столкнулась с трудностями.





Слава певица Из-за моей "любимой певицы" Ларисы Александровны Долиной я сейчас не могу продать ни одну из своих квартир. <…> Благодаря этой певице, которую я терпеть не могу <…>, из-за вот этой всей обстановки мне нужно пройти все наркологические клиники, сходить [неизвестно] куда, [неизвестно] зачем, а если покупатель узнает, что я артистка – то я, значит, кого-то могу развести. Спасибо вам большое!

Ранее юрист Катя Гордон тоже раскритиковала Долину, заявив, что певица "очень талантливая", но создала "нехороший прецедент в нашем праве".

"Лариса должна оставаться справедливым человеком. И если та девушка, которая купила у нее квартиру, не является мошенником, она должна получить свою квартиру, потому что она отдала деньги. Все остальное – это блат и попытка использовать авторитет Ларисы Долиной", – отметила адвокат.

Гордон также выразила мнение, что если бы Долина была "обыкновенным человеком с улицы", суд вынес бы иное решение.

К слову, ситуация обеспокоила не только знаменитостей. В судебной практике участились случаи, когда после продажи вторичного жилья бывшие владельцы пытаются вернуть его, заявляя, что были не в себе, не осознавали своих действий, или совершили сделку не по своей воле, а под воздействием мошенников.

Наличие подобной тенденции подтвердила и зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Ранее ее коллеги, депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон, предложили комплекс мер по борьбе с мошенничеством при сделках.

Скандал с квартирой

В августе прошлого года Долина рассказала в своем телеграм-канале, что стала жертвой мошенников. Злоумышленники убедили ее продать квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Покупательницей выступила мать-одиночка Полина Лурье. После этого под руководством аферистов певица перевела средства от сделки и другие деньги на некий "безопасный счет".

Когда Долина поняла, что попала на удочку мошенников, она оспорила сделку, подав в суд на покупательницу Полину Лурье. В сентябре этого года Мосгорсуд оставил право собственности на недвижимость за исполнительницей. 27 ноября Кассационный суд отклонил жалобу Лурье, оставив квартиру в собственности Долиной. Адвокат Полины Светлана Свириденко рассказала РИА Новости, что ее клиентка намерена обратиться в Верховный суд.

Тем временем в июле 2025-го было завершено расследование аферы. В результате к уголовной ответственности привлекли Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева, Андрея Основу и Анжелу Цырульникову. Сообщалось, что итоговый ущерб превысил 317,6 миллиона рублей.

В ноябре прокурор затребовал для фигурантов наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 9,5 года. 28-го числа им огласили приговор: Основа осужден на 4 года колонии общего режима со штрафом в 900 тысяч рублей, Каменецкий получил 7 лет в колонии строгого режима и штраф 900 тысяч рублей, Леонтьев отправится в колонию особого режима на 7 лет и будет обязан выплатить 900 тысяч рублей, а Цырульникова получила 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере миллиона рублей.

Кроме того, в начале ноября было возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством народной артистке. Адвокат знаменитости Ксения Апарина рассказала журналистам, что неизвестные угрожали ей и Долиной убийством из-за аферы еще в сентябре прошлого года.

