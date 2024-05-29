Пострадавшая в афере с виллами на Бали: я впечатлилась рекламой Ларисы Гузеевой

Обманутые россияне просят актрису Ларису Гузееву объяснить, какое отношение она имеет к мошенничеству с виллами на Бали. Как сообщают СМИ, звезда рекламировала недвижимость застройщика, который обманул клиентов на миллионы рублей. Подробности инцидента, а также истории других знаменитостей, которых обвиняли в различных махинациях, – в материале Москвы 24.

Плохая реклама

Фото: legion-media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Иван Макеев

Шесть россиян подали заявление в полицию с требованием проверить телеведущую Ларису Гузееву на предмет ее причастности к аферам с виллами на Бали. Несколько лет назад звезда участвовала в рекламе застройщика Сергея Домогацкого, который продавал 68-метровые дома на индонезийском острове Нуса Пенида за 200 тысяч долларов. Однако, когда пришло время сдавать объекты, бизнесмен просто исчез, рассказали журналистам пострадавшие.

При этом одна из обманутых вкладчиц, москвичка Виктория, отметила, что решила вложиться в недвижимость именно из-за Гузеевой. За потенциальный объект она заплатила около 11 миллионов рублей наличными и криптовалютой.





Виктория пострадавшая В 2022 году я впечатлилась рекламой Ларисы Гузеевой – она рекламировала Домогацкого. Мне очень понравились объекты на Бали, поэтому я приобрела один из них. Соответственно, до сих пор нет готового объекта, стройка заморожена, денег нет тоже, документы никакие не предоставляются.

26 июня девушка написала заявление в полицию. Как рассказал журналистам ее адвокат Александр Зорин, главным фигурантом дела является сам бизнесмен Домогацкий, который "годами продавал людям воздух". При этом публичная поддержка застройщика телеведущей, по его мнению, могла ввести людей в заблуждение.

"Мы считаем, что Лариса Гузеева косвенно причастна, потому что люди верили ее авторитетному мнению.<...> Призываем Ларису Андреевну объясниться перед людьми. Пусть она расскажет, какое отношение имеет к этим виллам, к Бали, к этому застройщику Домогацкому", – заявил Зорин.

По данным СМИ, в настоящий момент известно о 27 пострадавших от аферы с виллами, которые перевели Домогацкому около 8 миллионов долларов. В России застройщика сейчас разыскивают судебные приставы из-за долга в почти 13 миллионов рублей. При этом актриса ситуацию пока не прокомментировала.

Павел Деревянко

Фото: legion-media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Евгения Гусева

Лариса Гузеева – не единственная звезда, попадавшая в скандалы с мошенниками. В 2023 году в деле с аферистами был замешан и актер Павел Деревянко. Заявление в полицию написал москвич Сергей, который вложился в криптобизнес артиста и его партнера Григория Мизуляна. Уточнялось, что в период с сентября 2022-го по май 2023 года пострадавший заключил с ними три договора займа на общую сумму более миллиона рублей, но, когда подошли сроки, прибыли от своих инвестиций так и не получил. С похожими обвинениями в суд на Деревянко подала еще одна женщина, которая потребовала взыскать с актера более 22 миллионов рублей.

При этом Павел заявил, что никого не обманывал, а сам стал жертвой мошенников. Он объяснил, что познакомился с Мизуляном в 2021 году. Тот, представившись успешным криптобизнесменом, предложил артисту заняться инвестициями и уговорил его взять кредиты на сумму более 56 миллионов рублей. Деревянко добавил, что все договоры займа на 150 миллионов рублей Мизулян заключил на его имя обманным путем.





Павел Деревянко актер Это все неправда, они агонизируют. Я на них подал в суд, на этих людей – своих бывших партнеров и друзей, которые меня жестоким образом обманули, совершенно жестоким.

В 2024 году адвокат Деревянко, Евгений Розенблат, рассказал журналистам, что суд отказал пострадавшим в удовлетворении исковых требований к актеру.

Арсений Литвинов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Арсений Литвинов

Обвиняли в мошенничестве и актера Арсения Литвинова, сына заслуженного артиста РФ Владимира Литвинова. Как заявляла одна из пострадавших, мужчина был должен крупную сумму денег целому ряду людей.

"В январе (2023 года Арсений Литвинов. – Прим. ред.) занял у меня около 35–40 тысяч рублей. Обещал через месяц вернуть, не вернул. <...> В июне он вернул. С угрозами, что я пойду в полицию, буду всем рассказывать, пойду к папе его. В общем, предам огласке", – пояснила она в разговоре с "Известиям".

Девушка также рассказала, что создала в соцсетях группу для тех, кому еще задолжал актер. По ее словам, пострадавших набралось около 10 человек. При этом под угрозой коллективного заявления в полицию Литвинов связался с пострадавшей и заявил, что вернет долг после удаления группы и публичных извинений. Условия девушка выполнила, после чего артист вернул ей деньги, рассказывала она журналистам.

Олег Шепс

В мае 2025 года победитель 21-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" рассказал в интервью фигуристке Евгении Медведевой, как проходил по делу о мошенничестве. Медиум уточнил, что сотрудники правоохранительных органов практически сняли его с поезда, на котором он вернулся в Москву из очередной поездки.

"Я к ним приезжаю (в отделение. – Прим. ред.), и они рассказывают мне такую историю: "Можете ли вы проходить свидетелем по делу? Накрыли банду мошенников, которая прикидывалась вами и еще несколькими экстрасенсами", – вспомнил Шепс.

Выяснилось, что злоумышленники, загримировавшись под медиума и подражая его голосу, вели онлайн-приемы граждан. Всего они обманули людей на 300 миллионов рублей.