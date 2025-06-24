Джефф Безос изменил одну из свадебных локаций из-за протестов жителей Венеции

Предстоящая свадьба миллиардера Джеффа Безоса и Лорен Санчес вызвала недовольство жителей Венеции, что вылилось в открытые протесты. Из-за этого будущие молодожены решили поменять одну из локаций торжества. Подробности – в материале Москвы 24.
"Нет места для Безоса"
55-летняя журналистка и предприниматель Лорен Санчес и 61-летний американский миллиардер, основатель компании Amazon Джефф Безос являются одной из самых обсуждаемых публичных пар с 2019 года. Тогда они рассекретили отношения, посетив вместе церемонию вручения кинонаград "Золотой глобус". К слову, в начале того же года предприниматель объявил о разводе с супругой Маккензи Таттл, с которой прожил четверть века. Причиной расставания журналисты называли роман Безоса с Санчес.
В 2023-м миллиардер сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Пара запланировала шикарную свадьбу в Венеции, бюджет которой, по разным данным, оценивается от 10 до 48 миллионов долларов. Ожидается, что торжество посетят порядка 200 гостей. В числе приглашенных – Кэти Перри, Орландо Блум, Ева Лонгория, Леонардо Ди Каприо, Опра Уинфри, Барбара Стрейзанд, Крис Дженнер, Ким Кардашьян и дочь Дональда Трампа Иванка. По данным СМИ, мероприятия пройдут с 26 по 28 июня. Ранее журналисты сообщали, что для торжества забронируют пять самых роскошных пятизвездочных отелей Венеции и весь парк водных такси.
Однако не все итальянцы искренне порадовались за возлюбленных. Местные жители предположили, что такое масштабное мероприятие может вызвать коллапс в городе. Ведущая газета страны Corriere della Sera написала в одной из статей, что Безос якобы "захватит Венецию целиком: такси, гондолы, отели".
При этом мэр Венеции Луиджи Бруньяро был настроен позитивно и напоминал жителям, что у Венеции есть опыт проведения и более крупных международных мероприятий, в частности, Венецианского кинофестиваля или 18-дневного карнавала.
Однако местные активисты радости градоначальника не разделили. Неделю назад западные СМИ сообщили, что в Венеции начались массовые протесты. В разных местах города появились плакаты с надписью "Нет места для Безоса" и баннеры с перечеркнутым именем миллиардера. Такие "украшения" водрузили и на острове Венецианской лагуны Сан-Джорджо-Маджоре, где также будет проходить часть свадебных мероприятий.
Издание The Cut приводило слова организатора протестного движения Федерики Тонинелло, которая заявила о готовности протестующих блокировать доступ к предполагаемым площадкам с помощью лодок, спасательных жилетов и других возможных способов. Активисты не хотят, чтобы город становился "декорацией для олигархов", и выступают против коммерциализации культурного наследия.
Противники свадьбы не скупятся на высказывания. Одна из активисток Марта Сотторива и вовсе отметила, что Безос эксплуатирует город так же, как он эксплуатировал рабочих по всему миру, чтобы построить свою империю.
Джефф Безос не угодил своим торжеством даже экологическим активистам. Например, представительница движения Клара Томпсон заявила журналистам, что свадьба является символом чрезвычайного богатства, привилегий и многих вещей, которые в настоящее время доступны не всем. Кроме того, торжество пройдет в одном из самых уязвимых из-за изменения климата городов мира.
"Минимизация нарушений в работе города"
Пару дней назад издание Page Six сообщило, что Безос и Санчес просили компанию, которая занимается организацией торжеств, учитывать интересы местных жителей.
"С самого начала инструкции нашего клиента и наши собственные руководящие принципы были предельно ясны: минимизация любых нарушений в работе города, уважение к его жителям и учреждениям", – говорилось в заявлении.
Власти города настаивают на экономической привлекательности мероприятия. Член городского совета Венеции Джованни Андреа Мартини попросил американского миллиардера сделать пожертвование на поддержку реставрации старинных зданий и строительства общественного жилья. По данным СМИ, Безос и Санчес уже внесли финансовый вклад в венецианские благотворительные организации, чтобы поддержать город и его будущее.
На днях издание Daily Mail сообщило, что будущим супругам все же пришлось изменить планы и перенести одну из локаций свадьбы после встречи с местными властями и полицией. Безос и Санчес планировали провести субботнюю вечеринку в выставочном центре Scuola Grande della Misericordia в историческом районе Каннареджо, но в последний момент сделали выбор в пользу Венецианского Арсенала (комплекс бывших верфей и оружейных складов. – Прим. ред.) из-за того, что там легче обеспечить безопасность всех гостей.
Однако незапланированные изменения не омрачили настроение одному из самых богатых людей в мире и его невесте. Издание Daily Mail опубликовало фотографии с пенной вечеринки Безоса и Санчес. Папарацци засняли знаменитостей и их гостей на 127-метровой суперяхте Джеффа под названием "Кору", которая была пришвартована у берегов острова Црес в Хорватии. Лорен красовалась в черно-розовом бикини, солнцезащитных очках и соломенной шляпе. А жених был в пляжных шортах и белой панаме. Пара и гости загорали на шезлонгах и прыгали с яхты в воду.