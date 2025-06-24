Джефф Безос изменил одну из свадебных локаций из-за протестов жителей Венеции

Предстоящая свадьба миллиардера Джеффа Безоса и Лорен Санчес вызвала недовольство жителей Венеции, что вылилось в открытые протесты. Из-за этого будущие молодожены решили поменять одну из локаций торжества. Подробности – в материале Москвы 24.

"Нет места для Безоса"

Фото: legion-media.com/SPLASH NEWS/Backgrid UK

55-летняя журналистка и предприниматель Лорен Санчес и 61-летний американский миллиардер, основатель компании Amazon Джефф Безос являются одной из самых обсуждаемых публичных пар с 2019 года. Тогда они рассекретили отношения, посетив вместе церемонию вручения кинонаград "Золотой глобус". К слову, в начале того же года предприниматель объявил о разводе с супругой Маккензи Таттл, с которой прожил четверть века. Причиной расставания журналисты называли роман Безоса с Санчес.

В 2023-м миллиардер сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Пара запланировала шикарную свадьбу в Венеции, бюджет которой, по разным данным, оценивается от 10 до 48 миллионов долларов. Ожидается, что торжество посетят порядка 200 гостей. В числе приглашенных – Кэти Перри, Орландо Блум, Ева Лонгория, Леонардо Ди Каприо, Опра Уинфри, Барбара Стрейзанд, Крис Дженнер, Ким Кардашьян и дочь Дональда Трампа Иванка. По данным СМИ, мероприятия пройдут с 26 по 28 июня. Ранее журналисты сообщали, что для торжества забронируют пять самых роскошных пятизвездочных отелей Венеции и весь парк водных такси.

Однако не все итальянцы искренне порадовались за возлюбленных. Местные жители предположили, что такое масштабное мероприятие может вызвать коллапс в городе. Ведущая газета страны Corriere della Sera написала в одной из статей, что Безос якобы "захватит Венецию целиком: такси, гондолы, отели".

При этом мэр Венеции Луиджи Бруньяро был настроен позитивно и напоминал жителям, что у Венеции есть опыт проведения и более крупных международных мероприятий, в частности, Венецианского кинофестиваля или 18-дневного карнавала.



Фото: legion-media.com/COBRA TEAM/Backgrid UK

Однако местные активисты радости градоначальника не разделили. Неделю назад западные СМИ сообщили, что в Венеции начались массовые протесты. В разных местах города появились плакаты с надписью "Нет места для Безоса" и баннеры с перечеркнутым именем миллиардера. Такие "украшения" водрузили и на острове Венецианской лагуны Сан-Джорджо-Маджоре, где также будет проходить часть свадебных мероприятий.

Издание The Cut приводило слова организатора протестного движения Федерики Тонинелло, которая заявила о готовности протестующих блокировать доступ к предполагаемым площадкам с помощью лодок, спасательных жилетов и других возможных способов. Активисты не хотят, чтобы город становился "декорацией для олигархов", и выступают против коммерциализации культурного наследия.

Противники свадьбы не скупятся на высказывания. Одна из активисток Марта Сотторива и вовсе отметила, что Безос эксплуатирует город так же, как он эксплуатировал рабочих по всему миру, чтобы построить свою империю.





Стелла Фэй активистка У нас есть шанс сорвать свадьбу за 10 миллионов долларов – давайте сделаем это.

Джефф Безос не угодил своим торжеством даже экологическим активистам. Например, представительница движения Клара Томпсон заявила журналистам, что свадьба является символом чрезвычайного богатства, привилегий и многих вещей, которые в настоящее время доступны не всем. Кроме того, торжество пройдет в одном из самых уязвимых из-за изменения климата городов мира.

"Минимизация нарушений в работе города"

Фото: legion-media.com/Backgrid USA

Пару дней назад издание Page Six сообщило, что Безос и Санчес просили компанию, которая занимается организацией торжеств, учитывать интересы местных жителей.

"С самого начала инструкции нашего клиента и наши собственные руководящие принципы были предельно ясны: минимизация любых нарушений в работе города, уважение к его жителям и учреждениям", – говорилось в заявлении.

Власти города настаивают на экономической привлекательности мероприятия. Член городского совета Венеции Джованни Андреа Мартини попросил американского миллиардера сделать пожертвование на поддержку реставрации старинных зданий и строительства общественного жилья. По данным СМИ, Безос и Санчес уже внесли финансовый вклад в венецианские благотворительные организации, чтобы поддержать город и его будущее.

На днях издание Daily Mail сообщило, что будущим супругам все же пришлось изменить планы и перенести одну из локаций свадьбы после встречи с местными властями и полицией. Безос и Санчес планировали провести субботнюю вечеринку в выставочном центре Scuola Grande della Misericordia в историческом районе Каннареджо, но в последний момент сделали выбор в пользу Венецианского Арсенала (комплекс бывших верфей и оружейных складов. – Прим. ред.) из-за того, что там легче обеспечить безопасность всех гостей.

Однако незапланированные изменения не омрачили настроение одному из самых богатых людей в мире и его невесте. Издание Daily Mail опубликовало фотографии с пенной вечеринки Безоса и Санчес. Папарацци засняли знаменитостей и их гостей на 127-метровой суперяхте Джеффа под названием "Кору", которая была пришвартована у берегов острова Црес в Хорватии. Лорен красовалась в черно-розовом бикини, солнцезащитных очках и соломенной шляпе. А жених был в пляжных шортах и белой панаме. Пара и гости загорали на шезлонгах и прыгали с яхты в воду.