Предстоящая свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции разозлила итальянцев

В СМИ появляется все больше подробностей о грядущей свадьбе основателя компании Amazon Джеффа Безоса и его избранницы Лорен Санчес. Церемония обещает быть по-королевски шикарной и пройдет в Венеции. Однако многие итальянцы совсем этому не рады, ведь масштабное событие может вызвать в городе коллапс. Подробности – в материале Москвы 24.

"Захватит Венецию целиком"

Фото: AP Photo/Scott Garfitt/Invision/AP

Свадьба 61-летнего американского миллиардера Джеффа Безоса и 55-летней журналистки и предпринимателя Лорен Санчес пройдет с 24 по 26 июня у берегов Венеции. Как сообщали СМИ, мероприятие может состояться на 127-метровой парусной яхте миллиардера стоимостью 500 миллионов долларов, но рассматриваются и другие варианты. Журналисты заметили будущих молодоженов в Италии 1 апреля: они уже вплотную занимаются подготовкой к церемонии. А ранее пресса сообщала, что пять самых роскошных пятизвездочных отелей в Венеции и весь парк водных такси полностью забронированы на эти три дня.

Свадьбу пара планирует отметить с размахом и пригласить около 200 гостей, среди которых по слухам будут Ева Лонгория, Кэти Перри, Орландо Блум, Леонардо Ди Каприо, Опра Уинфри, Барбара Стрейзанд, Крис Дженнер и Ким Кардашьян.

Правда, не все искренне рады грядущим событиям. 2 апреля издание Variety сообщило, что в Италии неоднозначно отнеслись к перспективе мероприятия. Например, ведущая газета страны Corriere della Sera пожаловалась в одной из статей на то, что Безос якобы "захватит Венецию целиком: такси, гондолы, отели". Кроме того, многие итальянцы, приезжие, а также представители СМИ захотят поглазеть на роскошное празднование, в результате чего город может быть попросту парализован.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро попытался сгладить возникшие противоречия.

"Многочисленные домыслы и фейковые новости, распространяемые о свадьбе Джеффа Безоса, совершенно беспочвенны", – заявил Бруньяро, добавив, что организаторы свадьбы сотрудничают с муниципалитетом, поэтому опасения горожан необоснованны.

Градоначальник попросил людей не паниковать и напомнил, что у Венеции есть опыт проведения и более масштабных международных мероприятий, в частности, Венецианского кинофестиваля или 18-дневного карнавала, на который съезжаются туристы со всего мира.

Поздняя любовь

Фото: AP Photo/Evan Agostini/Invision/AP

Джефф Безос и Лорен Санчес – одна из самых обсуждаемых пар. Впервые предприниматель и бывшая тележурналистка заявили об отношениях в 2019-м, после того как появились вместе на церемонии вручения кинонаград "Золотой глобус". Причем в начале того года Безос объявил о разводе с супругой Маккензи Таттл, с которой прожил четверть века. Причиной расставания СМИ называли именно роман с Санчес. Джефф ранее неоднократно подчеркивал, что добился успеха благодаря Маккензи, которая поддерживала его и дома, обеспечивая быт, и на работе, будучи его "правой рукой". Пара воспитала троих родных сыновей и удочеренную девочку из Китая.

Однако в 2023-м миллиардер сделал новой возлюбленной предложение руки и сердца, а позже Санчес говорила журналистам, что уже выбрала свадебное платье.

У избранницы Безоса в личной жизни все было не очень гладко. До встречи с первым супругом у Лорен было несколько непродолжительных романов, в результате одного из них родился сын, которого Санчес воспитывала в одиночку. А в 2005 году журналистка вышла замуж за голливудского агента Патрика Уайтселла и родила в браке еще двоих детей. Спустя 13 лет совместной жизни супруги развелись.

К слову, невеста одного из самых богатых людей в мире параллельно готовится к полету в космос, который намечен на 14 апреля. Впервые за 62 года состав экипажа Blue Origin будет полностью женским, в него войдет также певица Кэти Перри.