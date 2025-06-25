Певица Zivert повредила ногу во время репетиции: об этом она сообщила своим поклонникам, выложив видео во время обследования. Ранее неприятность произошла и с Филиппом Киркоровым: его костюм загорелся прямо во время выступления, после чего у народного артиста диагностировали ожог второй степени. С какими еще травмами сталкиваются знаменитости во время работы, расскажет Москва 24.

Zivert

22 июня поп-исполнительница Zivert (настоящее имя – Юлия Зиверт) рассказала подписчикам в соцсетях, что на репетиции "подвывихнула" ногу, наступив на кроссовок одного из танцоров. Певица показала травму и рассказала, что за ней "ухаживают, мазью намазали, лед приложили". Юлия сообщила, что собирается зафиксировать ногу эластичным бинтом и продолжить работу.

Однако к вечеру Зиверт все же решила обратиться за медпомощью: она опубликовала кадры, как ей делают рентген, а вскоре сообщила подписчикам, что перелома все же нет. При этом певица заявила, что возьмет небольшой перерыв, а затем вернется к репетициям. При этом уже на следующий день Юлия рассказала фанатам, что выступила на частном мероприятии.

Филипп Киркоров

Выступление на сцене БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге в конце апреля 2025 года закончилось для народного артиста РФ ожогом руки. Один из номеров сопровождался эффектным появлением Киркорова на сцене: певца спустили на огромном микрофоне. В это время за спиной исполнителя начался фейерверк в виде огненных крыльев. Но все пошло не по плану, и куртка исполнителя задымилась. Певец закричал, но быстро взял себя в руки и с улыбкой сказал публике, что обжегся. После непродолжительной паузы концерт продолжился.

На следующий день представитель Киркорова Екатерина Успенская рассказала, что Филипп чувствует себя хорошо и вовсю репетирует, а одежда "заискрилась от энергии артиста".

Позже исполнитель прокомментировал происшествие и рассказал, что причиной инцидента стал человеческий фактор, но наказывать сотрудников, ответственных за номер с пиротехникой, он не собирается.

При этом в конце мая СМИ со ссылкой на PR-директора артиста рассказали, что у певца начались осложнения после инцидента. В частности, Киркорову диагностировали ожог второй степени на левом локте, осложненный бурсит (воспаление суставной сумки), частичный некроз кожи, рожистое воспаление и увеличение лимфатических узлов.

5 июня Успенская рассказала журналистам, что причиной осложнений стал сахарный диабет. Представитель артиста также уточнила, что Филипп регулярно наблюдается в столичной клинике, ездит на перевязки, но восстановление проходит дома. Однако говорить о выздоровлении пока рано.





Екатерина Успенская пресс-секретарь Филиппа Киркорова Все заживает медленнее, чем мы думали. Врачи пока осторожны с прогнозами, не говорят, сколько времени займет лечение. Ранее Филипп планировал отпуск, но теперь пришлось его отменить. Отменили мы и все съемки и выступления. Чувствует он себя уже лучше.

Айза-Лилуна Ай

24 июня блогер рассказала в своих соцсетях, что съемки в очередном телевизионном шоу дались ей потом и кровью, причем в буквальном смысле. Экс-супруга рэпера Гуфа показала многочисленные синяки, царапины и ссадины, а также заявила, что лишилась ногтей на пальцах ног: из-за экстремальных заданий и интенсивных нагрузок пластины отслоились.





Айза-Лилуна Ай блогер Со всеми этими съемками и испытаниями я лишилась ногтей на больших пальцах. Синяки по всему телу и болят ноги. Я довольна своей жизнью!

При этом блогер и бизнесвумен отметила, что 2025 год в целом стал для нее богатым на травмы.

Надежда Бабкина

14 мая артистка рассказала в интервью изданию "7 Дней", что отметила свое 75-летие концертом-капустником с коллегами и друзьями, во время которого повредила руку и ногу. Инцидент произошел в гримерке: певица собиралась выйти на сцену, чтобы спеть дуэтом с Александром Буйновым. Однако на переодевание у Бабкиной было всего полторы минуты. Спешка сделала свое дело, и исполнительница "рухнула" со стула, у которого надломилась ножка. В результате падения певица порезала руку, но не стала перевязывать рану, а просто надела жакет и вышла на сцену.

Однако во время выступления Бабкина почувствовала, что повредила еще и ногу. За кулисами артистке оказали первую помощь.





Надежда Бабкина певица, народная артистка РСФСР В антракте еле отодрала от руки жакет. Рану обработали, забинтовали. Рука уже зажила, а вот нога... Прихрамываю, но продолжаю выходить на сцену во всех спектаклях и концертах. Просто пока без прыжков во время танцев.

Shaman

Певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) во время выступления в Государственном Кремлевском дворце в 2023 году повредил ногу. Исполняя песню Максима Фадеева "Танцы на стеклах" Ярослав выполнил опасный трюк: танцоры провели певца с завязанными глазами по дорожке из битого стекла.

По данным издания 5tv.ru, перед выступлением исполнитель учился экстремальному трюку, но избежать травмы не удалось: Shaman порезал ногу, но продолжил выступление. Мать певца Людмила Дронова рассказала изданию, что была в зрительном зале и сразу заметила неладное.





Людмила Дронова мать Ярослава Дронова Поранил ногу – прыгал на стеклах. Я тоже переживала сейчас – там левая нога. Я сразу это заметила, потому что он уже начал прямо хромать.

Мать также рассказала, что после концерта сын получил необходимую помощь, а рана оказалась не очень серьезной. Дронову обработали порез, забинтовали ногу и закрепили повязку пластырем.