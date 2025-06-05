"КП": Киркоров проведет в больнице еще как минимум месяц

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Российский певец Филипп Киркоров проведет в больнице еще месяц. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на близких музыканта.

В свою очередь, пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская отметила, что артист чувствует себя лучше. По ее словам, у певца возникли осложнения из-за сахарного диабета.

"Проходит лечение в столичной клинике, но постоянно там не находится, приезжает на перевязки", – добавила представительница музыканта.

Киркоров получил ожог рук после того, как во время концерта в Санкт-Петербурге воспламенилась куртка артиста. Это произошло 25 апреля из-за фейерверка, напоминающего огненные крылья.

Журналисты указывали, что врачи диагностировали у Киркорова ожог второй степени на левом локте, осложненный бурсит, частичный некроз кожи, рожистое воспаление и лимфаденопатию.

По данным представителя певца, лечение идет полным ходом, но артисту понадобится больше времени на восстановление, чем предполагалось.

