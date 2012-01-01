Погребняк вступилась за Гогунского после его скандальных слов о настроении женщин

Актер Виталий Гогунский оказался в центре скандала из-за спорного высказывания про женщин. Кто еще из звезд позволял себе двусмысленные фразы о прекрасной половине человечества, расскажет Москва 24.

Виталий Гогунский

На днях исполнитель роли Кузи в сериале "Универ" стал гостем одного из подкастов. Актер рассказал, что его всегда привлекали женщины с так называемым царским вайбом, но при этом ему не приходилось проявлять инициативу в отношениях.

"Добиваться – это лезть вообще не в свои двери. Особенно в современном мире, если женщина видит, что мужчина может подарить ей комфорт, эмоции, то ее не придется упрашивать. Она первая будет себя проявлять", – заявил Виталий.

Однако одно из высказываний актера вызвало бурю негодования в Сети.





Виталий Гогунский актер У тебя плохое настроение? Иди в "сад" сразу. Резко, жестко, но женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении. У меня по-другому не получится и не будет. Если женщина в плохом настроении рядом со своим мужчиной, что-то не так, ее что-то не устраивает, значит, или ты ей не подходишь, или она.

Многие интернет-пользователи назвали суждения актера древними, токсичными и опасными.

"Вот с таким-то мужчиной и будет плохое настроение", "пусть куклу себе купит с вечной улыбкой", "ну тогда и мужчина тоже всегда должен быть в настроении", "так надо создать женщине хорошее настроение", – возмущались комментаторы.

Недовольна словами актера осталась и модель Алана Мамаева.

"А откуда такие царские замашки? Я думаю, он не в том положении, что бы выдвигать такие требования", – заявила блогер в разговоре с Voice.

А блогер Мария Погребняк попыталась вступиться за Виталия и предположила, что актер просто неправильно выразился.

"Прежде чем клеймить, надо учиться слушать. Не вырывать фразы, а искать смыслы. И помнить: здоровые отношения строятся на искренности, а не на масках "вечного позитива". Может, именно это хотел донести Виталий?" – предположила многодетная мать в своем блоге.

Алексей Чумаков

В марте гнев общественности обрушил на себя супруг Юлии Ковальчук. В интервью исполнитель вспомнил о начале отношений с нынешней женой.





Алексей Чумаков певец Не, ну хорошая, симпатичная девушка. Красивая, яркая, живая, секси. У меня тогда были критерии: вдул бы или не вдул. Назовем так: вдул с последствиями. Нет, я тогда не планировал. У меня была девушка.

Зрители посчитали, что исполнитель неуважительно высказался о матери своих детей. Чумаков в ответ на хейт рекомендовал в своих соцсетях не смотреть интервью людям без чувства юмора. Позже Алексей пытался шутить в блоге, что его абьюзит супруга.

Алексей Воробьев

В феврале за неосторожные высказывания в соцсетях поплатился и исполнитель хита "Самая красивая". Сначала певец сравнил женщин с машинами, когда рассуждал о выборе спутницы жизни, а затем заявил, что девушкам "критически сложно стать полноценной личностью". При этом всех подписчиц, которые осудили его слова, Воробьев причислил к тем, кто подтверждает его теорию, ведь их "чужое мнение волнует и заботит".

В апреле Алексей извинился перед подписчицами за скандальные высказывания и заявил, что "надо иногда позволять человеку ошибиться и даже указывать на его ошибку".

Мэл Гибсон

Актера неоднократно обвиняли в сексистских высказываниях. Например, в одном из интервью Мэл заявил, что "женщины и мужчины слишком разные, поэтому между ними никогда не будет равенства", а также добавил, что женщинам нельзя доверять.

В 2006 году актер попал в очередной скандал. Его машину остановили полицейские и составили протокол о превышении скорости и нахождении за рулем в нетрезвом состоянии. При этом Гибсон стал оскорблять стража порядка, позволил себе антисемитские высказывания, а в участке назвал женщину-полицейского "сладкими сиськами" и пытался помочиться прямо на пол.

Дебошира поместили в камеру, а вскоре отпустили под залог. Позже Мэл принес извинения за инцидент в эфире одного из телеканалов.