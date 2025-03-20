Певец Чумаков заявил, что жена его абьюзит

Фото: Агентство "Москва"

Певец Алексей Чумаков заявил в шутку, что жена Юлия Ковальчук его абьюзит. По его словам, он узнал значение термина после скандала.

Рассуждая на эту тему в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России), Чумаков отметил, что абьюзом принято считать психологическое, экономическое и физическое насилие над близким человеком.

Он добавил, что в первом случае всегда переживает за семью, во втором – физически сильно устает, обеспечивая близких, в третьих – его банковская карта находится в распоряжении супруги.

"Хм… Пришел к выводу, что меня абьюзят по полной программе!" – заявил исполнитель в шутку.

Он также уточнил, что после критики его слов о выборе жены старается не обращать внимания на "завистников и глупцов", лишенных иронии.

Чумакова подвергли критике в Сети после интервью Светлане Бондарчук, где он рассказал, что выбирал супругу, руководствуясь принципом "переспал бы или нет". Поклонники такой подход не оценили. Чумаков и Ковальчук находятся в браке с 2013 года и имеют двоих детей.

Певец ответил на хейт, вызванный его интервью, рекомендовав не смотреть его людям без чувства юмора.