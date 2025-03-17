Певец Чумаков посоветовал не смотреть его интервью людям без чувства юмора

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Певец Алексей Чумаков ответил на хейт, вызванный его интервью, в котором он сделал ряд провокационных заявлений о жене и браке, рекомендовав не смотреть его людям без чувства юмора. Об этом артист написал на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

Чумаков и его супруга певица Юлия Ковальчук стали гостями шоу "Свет вокруг света" Светланы Бондарчук. В рамках интервью певец признался, что в браке никто друг другу ничего не должен, а также неоднозначно высказался о своем первом впечатлении в отношении Ковальчук.

"Не, ну хорошая, симпатичная девушка. Красивая, яркая, живая, секси. У меня тогда были критерии: вдул бы или не вдул. Вдул с последствиями", – сказал он.

После этого публика назвала слова артиста "дном".

В свою очередь, Чумаков указал, что после 17 лет брака с Ковальчук у него остались такие же мысли, которые он считает прекрасными.

"А если судьба подарит нам еще "последствие", мы будем только счастливы!!! Людям без чувства юмора, целующимся через салфетку и думающим, что детей находят в капусте, не смотреть!" – добавил певец.

Ранее в Сети стали массово критиковать рэпера Тимати за поездку с детьми в парижский парк Диснейленд. Музыкант выложил фотографии, на которых он изображен с дочерью Алисой, сыном Ратмиром, матерью Симоной и возлюбленной Валентиной Ивановой на фоне Диснейленда. В комментариях под фотографиями некоторые пользователи обвинили Тимати в отсутствии патриотизма.

