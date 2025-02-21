Канделаки призвала мужчин не вступать в брак с глупыми женщинами

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Телеведущая Тина Канделаки раскритиковала мужчин, которые живут с глупыми женщинами. Она заявила, что из-за этого разочаровалась во многих.

"Общаюсь с некоторым людьми и понимаю. Мужчины, не женитесь на тупых женщинах, потому что от них вы тоже тупеете. Понимаете? Это какая-то катастрофа. Раньше вы были умными, и как-то я вас такими запомнила, а потом вы женились и отупели", – цитирует ведущую "Газета.ру".

По словам Канделаки, если мужчина уже женился на глупой женщине, что ее необходимо образовывать.

"Нельзя так деградировать к 50 годам. Крик души. Задумайтесь", – добавила она.

Ранее Евросоюз внес журналистку Тину Канделаки, певицу Ларису Долину в санкционный список за "дестабилизирующие действия" в отношении Европы и третьих стран.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Долина, Канделаки и фигуристка София Захарова могли бы представить планету в своих сферах. Дипломат назвала их профессиональными и выдающимися личностями.

