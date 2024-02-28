Дети Тины Канделаки и Михаила Круга стали участниками "Новой Фабрики звезд" на ТНТ

Фото: телеграм-канал "Телеканал ТНТ"

Сын директора ТНТ Тины Канделаки Лео и сын певца Михаила Круга Александр примут участие в проекте "Новая Фабрика звезд" на ТНТ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Помимо Лео Канделаки и Александра Круга, участниками шоу станут Дарья Кочнева, Мария Гордеева и Никита Уфимцев. Известно, что будущие артисты уже заселились в звездный дом.

Оригинальная "Фабрика звезд" транслировалась на Первом канале с 13 октября 2002 по 9 декабря 2007 года и с 12 марта 2011 по 6 июля 2012 года. Шоу пользовалось высокой популярностью у телезрителей.

О том, что телеканал ТНТ перезапустит музыкальное реалити-шоу "Фабрика звезд", заявила директор канала Тина Канделаки еще в конце прошлого года. Руководитель телеканала добавила, что с февраля в сетке вещания канала также появится утреннее телешоу "Утро на ТНТ", которое будет транслироваться в прямом эфире.

Ранее также стало известно что ТНТ перезапустит юмористическую телепрограмму "Наша Russia".