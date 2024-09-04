Канделаки ответила на критику сына Никулина в адрес фильма "Небриллиантовая рука"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новогодний фильм "Небриллиантовая рука" не может провалиться, так как он не выходит в кинотеатральный прокат, а будет показан исключительно в телеэфире. Об этом заявила замгендиректора "Газпром-медиа" Тина Канделаки, сообщает РИА Новости.

Ранее гендиректор и худрук Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, сын народного артиста Советского Союза Юрия Никулина Максим сказал в интервью СМИ, что плохо относится к съемкам фильма, чем предрек ленте провал.

"У меня только один вопрос: а Максим Никулин вообще понял, о чем идет речь? Что-то ни "СамоИрония Судьбы!", ни "Иван Васильевич меняет все!" не провалились. И почему они вообще должны провалиться? Почему родственники все время сравнивают эти музыкальные телефильмы с изначальным оригиналом?" – задалась вопросом Канделаки.

Она напомнила, что "СамоИрония Судьбы!" и "Иван Васильевич меняет все!" продемонстрировали хорошие цифры и оказались самыми популярными фильмами на Новый год. Замгендиректора "Газпром-медиа" поблагодарила дочку Анатолия Папанова, которая пожелала создателям картины удачи.

Телевизионный фильм "Небриллиантовая рука" выйдет в новогоднюю ночь. Согласно сценарию, действия развернутся в вымышленном советском времени в наши дни.

Ранее сообщалось, что новое кино о британском суперагенте Джеймсе Бонде по мотивам романов Яна Флеминга не выйдет в ближайшие два года. Как утверждают журналисты, до сих пор нет сценария, режиссера и актера, который мог бы заменить покинувшего проект Дэниела Крейга. Эксперты уточнили, что если даже о начале съемок скажут в ближайшее время, то на производство фильма уйдет как минимум пару лет.