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29 августа, 22:00

Культура

Премьера фильма "Обе две" прошла в кинотеатре "Октябрь"

Премьера фильма "Обе две" прошла в кинотеатре "Октябрь"

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Премьера нового российского фильма "Обе две" прошла в кинотеатре "Октябрь" в Москве. В широкий прокат кино выйдет 5 сентября.

Картина "Обе две" – это комедийный роуд-муви о приключениях дерзкой девочки-подростка и ее тети, которые, несмотря на разногласия, смогли найти общий язык. В главных ролях – Кристина Асмус и Таисья Калинина.

Фильм уже показали на фестивалях в Москве, Санкт-Петербурге и Перми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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