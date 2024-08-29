Премьера фильма "Обе две" прошла в кинотеатре "Октябрь"

Премьера нового российского фильма "Обе две" прошла в кинотеатре "Октябрь" в Москве. В широкий прокат кино выйдет 5 сентября.

Картина "Обе две" – это комедийный роуд-муви о приключениях дерзкой девочки-подростка и ее тети, которые, несмотря на разногласия, смогли найти общий язык. В главных ролях – Кристина Асмус и Таисья Калинина.

Фильм уже показали на фестивалях в Москве, Санкт-Петербурге и Перми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

