Захарова заявила, что Канделаки и Долина могли бы представлять планету

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Певица Лариса Долина, журналистка Тина Канделаки и фигуристка София Захарова могли бы представить планету в своих сферах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Настолько они профессиональные и выдающиеся", – написала она в своем телеграм-канале в ответ на сообщения о включении женщин в санкционный список Евросоюза.

При этом Долина не планирует комментировать введение против нее антироссийских санкций, сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора исполнительницы Сергея Пудовкина.

"Не того уровня артист, чтобы на это обращать внимание", – отметил он.

Кроме того, Пудовкин заметил, что санкции введены против каждого россиянина еще три года назад. Однако "всех не запишешь", так как у них "чернила кончатся и бумага".

Министры иностранных дел Евросоюза окончательно утвердили 15-й пакет санкций против России 16 декабря. В списке в том числе оказались Канделаки и Долина по причине своих якобы дестабилизирующих Европу и другие страны действий.

